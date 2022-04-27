Alemania confirma entrega de tanques Gepard a Ucrania

Alemania entregará tanques antiaéreos Gepard a Ucrania y entrenará a los soldados ucranianos, confirmó la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, en una reunión de consulta internacional en la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de Ramstein, en el estado de Renania-Palatinado.

Los tanques Gepard serán entregados a Ucrania por la compañía de defensa alemana Krauss-Maffei Wegmann, que actualmente tiene alrededor de 50 tanques antiaéreos utilizados por el Bundeswehr, las fuerzas armadas de Alemania, informaron los medios locales.

Anteriormente, Alemania solo proporcionaba a Ucrania equipo militar, incluidas armas antitanque y equipo de protección, en lugar de armas pesadas como tanques de guerra (Gepard).

Representantes de unos 40 países, incluido el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, asistieron a una reunión sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Austin señaló que se hará mayores esfuerzos para satisfacer las necesidades de defensa de la parte ucraniana a medida que el conflicto entra en una nueva fase.

We just kicked off a historic meeting — more than 40 countries gathered together to help Ukraine win the fight against Russia's unjust invasion. Our goal is to leave here with a common, transparent understanding of Ukraine's short-term and long-term security requirements. pic.twitter.com/sRuhu7aPis — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 26, 2022

Estados Unidos también ha brindado apoyo militar a Ucrania

Conforme a los datos publicados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, durante los últimos dos meses, EU ha brindado apoyo militar a Ucrania por un valor aproximado de tres mil 400 millones de dólares estadunidenses, incluida artillería y sus municiones, helicópteros, drones, misiles antiaéreos, misiles antiblindaje y vehículos blindados, armas ligeras y sus municiones, además de radares.

En conferencia de prensa, Austin señaló que esta reunión se ampliaría para celebrarse mensualmente con el grupo de contacto para coordinar el apoyo a Ucrania.

El secretario de Defensa de Estados Unidos agregó que las fuerzas terrestres rusas sufrieron "bajas considerables" y perdieron una gran cantidad de equipo desde el estallido del conflicto, lo que debilitó las capacidades militares de Rusia, y las sanciones y restricciones comerciales contra el país dificultaron la sustitución de las pérdidas.

Austin destacó que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), no abandonará su política de "puertas abiertas" a la incorporación de nuevos miembros y no está en contra del intento de Ucrania de unirse a la organización en el futuro.