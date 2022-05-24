Alemania encarga 40 mil vacunas contra la viruela del mono

Alemania encargó 40 mil dosis de la vacuna Bavarian Nordic BAVA.CO para inocular a las personas infectadas con la viruela del mono, pero solo se aplicarán en caso de que la situación agrave en el país.

Por el momento, las autoridades sanitarias de Alemania optaron por otras medidas de precaución. El ministro de Salud, Karl Lauterbach, informó que por ahora recomiendan solo aislamiento de 21 días a las personas infectadas, para contener el brote de la viruela del mono.

"Si las infecciones se extienden más, querremos estar preparados para posibles vacunaciones profilácticas que todavía no se recomiendan en este momento pero que podrían ser necesarias", dijo Lauterbach, refiriéndose a la estrategia de vacunar a los contactos de una persona infectada.

El ministro aclaró que el brote de viruela del mono se puede controlar y no representa riesgo de una nueva pandemia, añadió que una intervención temprana también evitará que se establezca en las comunidades.

|Reuters

Por su parte, la OMS indicó que no se requieren vacunas masivas pues solo es necesario utilizar medidas de higiene

Un funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió el lunes una orientación similar, afirmando que el brote no requiere vacunaciones masivas porque medidas como la higiene y el comportamiento sexual seguro ayudarán a controlar la propagación del viruela del mono.

¿Cuántos casos de viruela del mono hay en Alemania?

El ministro de Salud de Alemania indicó que hasta ahora hay cinco casos confirmados de viruela del mono en el país, y que todos los contagios son hombres.

La OMS registró más de 250 infecciones confirmadas y sospechosas de viruela del mono, con una dispersión geográfica inusual para la enfermedad, que es endémica en partes de África occidental y central, pero rara en otros lugares.

Muchos de los casos, aunque no todos, se registraron en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, por lo que la OMS se centra en la transmisión sexual en particular.

