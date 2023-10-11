ALERTA AMBER: Alyson Cruz salió de su casa en el Edomex y no ha regresado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) activó la Alerta Amber para localizar a la menor de edad Alyson Cruz Páramo quien fue vista por última vez el pasado 8 de octubre en el municipio de Tultilán.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, la adolescente de 14 años salió de su casa sin decir a dónde y desde entonces se desconoce su paradero y no se tienen noticias de ella.

La joven fue vista por última vez en la colonia San Mateo Cuautepec en Tultitlán, Estado de México.

Alyson Cruz Páramo tiene un lunar en la punta de la nariz y otro en el pecho del lado izquierdo. Vestía blusa color negro de manga larga, falda color blanco con negro tipo short y tenis blancos con franjas.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/g2Q7bhfI3L — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 10, 2023

¿Qué es la Alerta Amber?

Las Alertas AMBER se activan en los casos más graves de secuestro infantil. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta AMBERse utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

La Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha asignado al National Center for Missing & Exploited Children la tarea de administrar el Programa de Distribución Secundario de Alerta AMBER.

Cuando las fuerzas del orden emiten una Alerta AMBER, el NCMEC recibe la notificación y redistribuye la alerta a los distribuidores secundarios que corresponda.

¿Qué hacer ante la desaparición de un niño?

• Acudir de manera inmediata a la Agencia del Ministerio Público más cercana o a cualquier otra autoridad.

• Llenar formato de registro.

• Proporcionar fotografía reciente del menor desaparecido.

• Proporcionar al Ministerio Público o autoridad el número de teléfono celular (si lo portaba al momento de su desaparición), correo electrónico, datos de redes sociales del mismo, así como toda información que se le solicite sobre el menor desaparecido.

• Proporcionar datos de correo electrónico y redes sociales del menor desaparecido.

¿Qué necesitas para activar una Alerta Amber?

• La persona desaparecida debe ser menor de dieciocho años.

• Que el desaparecido esté en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito.

• Que exista información suficiente sobre la niña, niño o adolescente, como sus características físicas y señas particulares.