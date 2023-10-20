ALERTA AMBER por desaparición de madre e hija en Torreón, Coahuila desde 2017

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, activó una ficha de búsqueda de Alerta Amber y ofrece una recompensa de 300 mil pesos para buscar a Liliana Leticia Ríos Villela y su hija Valeria Ramos Ríos, quienes desaparecieron el 7 de octubre de 2017.

A través de la ficha de búsqueda y a 6 años de la desaparición de ambas mujeres en la ciudad de Torreón, la Fiscalía ofrece una recompensa de 300 mil pesos a quien proporcione información fidedigna que conduzca a su localización.

Además anexa una imagen de los rasgos que la menor pudiera presentar en la actualidad para facilitar su identificación y localización.

Familiares de ambas mujeres exigieron la emisión de la ficha de búsqueda, luego de que presentaran un amparo para que sean consideradas como víctimas de desaparición forzada.

Esto, tras una doble negativa por parte de la Jueza Karla Martínez de emitir una Alerta Ámber por la desaparición de la niña Laura Valeria, quien tenía un año y seis meses de edad la última vez que fue vista, actualmente tiene 7 años.

Las autoridades dieron a conocer el número 8714135286 o al 089 para brindar información sobre el paradero de las dos mujeres.

Madre e hija fueron vistas por última vez el sábado 7 de octubre de 2017, al salir de su domicilio en la colonia Latinoamericano, ubicada al oriente de la ciudad de Torreón.

¿Qué es la Alerta Amber?

Las Alertas AMBER se activan en los casos más graves de secuestro infantil. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta AMBERse utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

La Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha asignado al National Center for Missing & Exploited Children la tarea de administrar el Programa de Distribución Secundario de Alerta AMBER.

Cuando las fuerzas del orden emiten una Alerta AMBER, el NCMEC recibe la notificación y redistribuye la alerta a los distribuidores secundarios que corresponda.

¿Qué hacer cuando desaparece un niño?

• Acudir de manera inmediata a la Agencia del Ministerio Público más cercana o a cualquier otra autoridad.

• Llenar formato de registro.

• Proporcionar fotografía reciente del menor desaparecido.

• Proporcionar al Ministerio Público o autoridad el número de teléfono celular (si lo portaba al momento de su desaparición), correo electrónico, datos de redes sociales del mismo, así como toda información que se le solicite sobre el menor desaparecido.

• Proporcionar datos de correo electrónico y redes sociales del menor desaparecido.

¿Qué necesitas para activar una Alerta Amber?

• La persona desaparecida debe ser menor de dieciocho años.

• Que el desaparecido esté en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito.

• Que exista información suficiente sobre la niña, niño o adolescente, como sus características físicas y señas particulares.