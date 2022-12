ALERTA AMBER: Desiré despareció en Monterrey está en peligro inminente

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León activó la Alerta Amber para iniciar la búsqueda de la adolescente Desiré Naidelyn Ovalle Morales de 14 años y quien fue fue vista por última vez el 23 de diciembre en la ciudad de Monterrey.

Ante su desaparición, las autoridades activaron todos los protocolos para su localización inmediata.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la última vez que se supo del paradero de Desiré Naidelyn Ovalle Morales, fue el 23 de diciembre cuando salió de su domicilio sin que hasta ahora se tenga noticia de su paradero.

Se considera que la integridad de la joven se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito.

Hasta el momento se desconoce su paradero, por lo que para su localización las autoridades del gobierno de Nuevo León activó todos los protocolos necesarios para su hallazgo.

Para cualquier dato que permita dar con su ubicación, a través de las redes sociales de Alerta Amber, las Autoridades del estado piden a la ciudadanía proporcionar cualquier dato que permita dar con su ubicación a través de las redes sociales de Alerta Amber, o marcando al número 911.

Se solicita de su colaboración para la localización del menor Desiré Naidelyn Ovalle Morales de 14 años de edad.

Familia envía mensaje a Desiré

La Agencia Estatal de Investigaciones lanzó una Alerta Amber para localizarla lo más pronto posible.

La Agencia Estatal de Investigaciones lanzó una Alerta Amber para localizarla lo más pronto posible.

Rigoberto Ovalle, padre de la menor le hizo un llamado: “Te pido mijita por favor que regreses, te esperamos con los brazos abiertos tu familia, tus abuelitos, tus tías, tu mamá, yo tu papá que te quiere bastante, todos. No nos hagas sufrir más mijita. espero veas este mensaje’.’

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la adolescente tiene ojos cafés, pelo negro lacio, es delgada y como seña particular tiene una cicatriz en el lagrimal, así como un lunar en la nariz. desiré naidelyn salió de su casa y ya no regresó, vestía pijama negra con dibujos de la pantera rosa, suéter negro con gorro azul y sandalias negras. Hasta el momento no han tenido noticias.

“No ha habido ninguna pista, esperemos que en las próximas horas pues haya algo bueno para nosotros que estamos esperando con los brazos abiertos hija. espero me escuches, veas este mensaje y te quiero ver pronto. Sabes que te quiero bastante y te espero pronto mija, regresa”.

¿Qué es la Alerta Amber?

La Alerta Amber es un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos , que se aplica en varios países desde 1996.

La America’s Missing: Broadcasting Emergency Response (AMBER por sus siglas en inglés) originalmente hace referencia a la niña Amber Hagerman secuestrada y días después localizada sin vida.

En México, es un programa que establece una herramienta de difusión, que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito ocurrido en territorio nacional.

Es independiente de la denuncia o proceso penal que inicien las autoridades competentes.

La Alerta Amber funciona a través de la difusión masiva e inmediata de un formato único de datos con fotografía, en todos los medios de comunicación disponibles, para lo cual el Gobierno de la República puede activar una alerta nacional o internacional, o en su caso, coordinar la activación de una alerta estatal, con la participación de todos los órdenes de gobierno.

Se ha considerado que las primeras horas son vitales, por ello la Alerta Amber se emite lo antes posible y es transmitida por diversos medios como televisión, radio, sms, correo electrónico, pantallas electrónicas, entre otras; para llegar al mayor número de personas posibles y dar con el paradero del niño extraviado.

¿Qué hacer para proteger a los niños?

*No brindar ni publicar información personal en las redes sociales como nombre de escuela, dirección o fecha de nacimiento.

* Enseña a tus hijos a no compartir su rutina o ubicación con personas desconocidas.

* No aceptar en redes sociales a personas extrañas en sus redes sociales y bloquear a quienes los hagan sentir incómodos

* Enseña a tus hijos a utilizar números de emergencia para evitar una tragedia.

¿Cómo funcionará la Alerta Amber en Instagram?

Con el fin de ayudar y viralizar la búsqueda de niñas y niños extraviados, la red social Instagram lanzará una Alerta Amber para menores de edad que no hayan sido localizados.

Esta iniciativa iniciará en Estados Unidos, para posteriormente ser lanzada a 25 países de Latinoamérica, entre ellos, México, Ecuador, Argentina y Guatemala, además de algunos de Europa como Inglaterra y España.

La directora de Confianza y Seguridad de Meta, Emily Vacher, explicó que la aplicación trabajará de la mano con organismos de justicia de cada nación; en el caso particular de EU será directo con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

Los organismos de cada país se encargarán de enviar a las oficinas de Meta, las fotografías de los menores desaparecidos, donde se analizarán las imágenes y, tras un proceso de aprobación, se lanzará la Alerta Amber correspondiente.

La alerta podrá ser vista únicamente por los usuarios que se encuentren en el área de búsqueda correspondiente a la zona donde desapareció el menor y será limitada por Meta.

El radio de distancia que se considera como área de búsqueda será de aproximadamente 160 kilómetros de distancia del lugar donde desapareció el menor de edad.

Por ello, la Alerta Amber será enviada únicamente a aquellas personas que se encuentran en el área de búsqueda específica y limitada.

Dentro de la Alerta Amber se incluirán características relevantes del menor de edad como fotografía, descripción, ubicación del secuestro y cualquier otra información disponible que pueda proporcionarse al público para ayudar en la búsqueda.

La Alerta Amber podrá ser compartida con los seguidores del usuario, ello con la intención de impulsar la búsqueda del menor.

Se prevé que la Alerta Amber para Instagram funcione en Argentina, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Ecuador, Guatemala, Grecia, Irlanda, Jamaica, Lituania, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, España, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.