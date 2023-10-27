ALERTA AMBER: Buscan a Joselyne en Veracruz, temen por su seguridad

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz emitió una Alerta Amber por la desaparición de la adolescente Joselyne Delfín Pastian de 16 años en la ciudad, quien fue vista por última vez el pasado martes 24 de octubre.

La adolescente es Joselyne Delfín Pastian, quien de acuerdo con la ficha de búsqueda, tiene piel morena clara, mide 1.75 metros, pesa 75 kilos, es de cabello negro, lacio y a la altura de los hombros.

De acuerdo con la ficha de la Alerta Amber, la menor tiene ojos café oscuro, boca media, labios gruesos y la nariz chata. Como señas particulares, la menor tiene una quemadura en la parte interna del brazo izquierdo, a la altura de la muñeca

Cualquier información que ayude a dar con su paradero, favor de reportarla al 911 o al 800 890 72 88.

¿Qué es la Alerta Amber?

Las Alertas AMBER se activan en los casos más graves de secuestro infantil. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta AMBER se utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

La Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha asignado al National Center for Missing & Exploited Children la tarea de administrar el Programa de Distribución Secundario de Alerta AMBER.

Cuando las fuerzas del orden emiten una Alerta AMBER, el NCMEC recibe la notificación y redistribuye la alerta a los distribuidores secundarios que corresponda.

¿Qué hacer cuando desaparece un niño?

• Acudir de manera inmediata a la Agencia del Ministerio Público más cercana o a cualquier otra autoridad.

• Llenar formato de registro.

• Proporcionar fotografía reciente del menor desaparecido.

• Proporcionar al Ministerio Público o autoridad el número de teléfono celular (si lo portaba al momento de su desaparición), correo electrónico, datos de redes sociales del mismo, así como toda información que se le solicite sobre el menor desaparecido.

• Proporcionar datos de correo electrónico y redes sociales del menor desaparecido.

¿Qué necesitas para activar una Alerta Amber?

• La persona desaparecida debe ser menor de dieciocho años.

• Que el desaparecido esté en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito.

• Que exista información suficiente sobre la niña, niño o adolescente, como sus características físicas y señas particulares.

