ALERTA AMBER: Rosario Sakae de 15 años desapareció en Ensenada, Baja California

La Fiscalía General de Justicia de Baja California activó la Alerta Amber para localizar a Rosario Sakae López Vinalay, de 15 años de edad, quien desapareció en el municipio de Ensenada.

Rosario Sakae López Vinalay fue vista por última vez el 7 de octubre de 2023 en la colonia Popular 89, en Ensenada, Baja California.

De acuerdo con la ficha de búsqueda la menor de edad tiene complexión delgada, es de tez morena clara, cara redonda, cabello castaño oscuro, frente amplia, ojos chicos color café, nariz chica, boca chica.

La última vez que la vieron vestía una sudadera morada y un pantalón negro.

La Fiscalía de Justicia de Baja California solicitó el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para dar con el paradero de la menor, ya que se encuentra en situación de vulnerabilidad y puede ser víctima de algún delito o sufrir daño en su salud.

Cualquier información relacionada con esta búsqueda, favor de reportarla al número telefónico de emergencias 9-1-1, de denuncia anónima 089, o bien, al número telefónico de la FGE (646) 152- 27- 00 extensión 2561, o al correo electrónico alerta.amber@fgebc.gob.mx.

¿Qué es la Alerta Amber?

Las Alertas AMBER se activan en los casos más graves de secuestro infantil. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta AMBERse utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

La Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha asignado al National Center for Missing & Exploited Children la tarea de administrar el Programa de Distribución Secundario de Alerta AMBER.

Cuando las fuerzas del orden emiten una Alerta AMBER, el NCMEC recibe la notificación y redistribuye la alerta a los distribuidores secundarios que corresponda.

¿Qué hacer ante la desaparición de un niño?

• Acudir de manera inmediata a la Agencia del Ministerio Público más cercana o a cualquier otra autoridad.

• Llenar formato de registro.

• Proporcionar fotografía reciente del menor desaparecido.

• Proporcionar al Ministerio Público o autoridad el número de teléfono celular (si lo portaba al momento de su desaparición), correo electrónico, datos de redes sociales del mismo, así como toda información que se le solicite sobre el menor desaparecido.

• Proporcionar datos de correo electrónico y redes sociales del menor desaparecido.

¿Qué necesitas para activar una Alerta Amber?

• La persona desaparecida debe ser menor de dieciocho años.

• Que el desaparecido esté en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito.

• Que exista información suficiente sobre la niña, niño o adolescente, como sus características físicas y señas particulares.

