Alerta máxima en India ante aumento del nivel de agua en el río Yamuna

El río Yamuna en el territorio de la capital India, Nueva Delhi, creció a un nivel récord, registrado en 207.55 metros, según la comisión central de agua de la India, por lo que las autoridades y habitantes están en alerta máxima ante los posibles desbordamientos y deslizamientos de tierra que pudieran arrasar comunidades.

Nivel del agua del río Yamuna bate récord

El nivel ha batido el récord anterior de todos los tiempos de 207.49 metros establecido en 1978. La marca de peligro del río es de 204.5 metros.

El río Yamuna ha inundado hogares y mercados, causando inmensas dificultades a los residentes de este país del sur de Asia. Muchos de los que viven cerca del río se han mudado a lugares más seguros y algunos han trasladado sus pertenencias a las terrazas de los edificios.

Alerta máxima ante la crecida del río Yamuna

La administración ha emitido una alerta máxima, anticipando un aumento en el nivel del agua que pudieran ocasionar severas inundaciones, generando graves daños a la población.

Autoridades desalojan a habitantes en riesgo

Autoridades de la India también reubicaron a las personas que viven en las áreas propensas a inundaciones y cerraron el Viejo Puente Ferroviario para el tráfico y el movimiento de trenes.

También se han establecido campamentos de socorro para las personas reubicadas.

El primer ministro de Delhi, Arvind Kejriwal, quien convocó una reunión de emergencia, dijo que su gobierno estaba preparado para abordar todas las situaciones provocadas por las lluvias monzónicas.

Piden ayuda para que no aumente más el nivel del agua del río Yamuna

También ha buscado la intervención del gobierno federal para contener los crecientes niveles del río Yamuna.

"No ha habido lluvias en Delhi durante los últimos dos días, sin embargo, los niveles de Yamuna están aumentando debido a los volúmenes anormalmente altos de agua liberados por Haryana en el bombardeo de Hathnikund. Inste al centro (gobierno federal) a intervenir y garantizar que los niveles en Yamuna no se eleve más", dijo Kejriwal en un breve comunicado.

Los expertos han atribuido el fuerte aumento en el nivel del agua de Yamuna a las lluvias continuas en las áreas de captación superiores y al suelo saturado por las fuertes precipitaciones en Delhi y las regiones cercanas. También se cree que el agua liberada de las represas desbordadas en Haryana provocó el aumento del nivel del agua en Yamuna.

La situación de las inundaciones en Delhi se produce en un momento en que el norte de la India ha sido duramente golpeado por el caos del monzón. El norte de Himachal Pradesh fue golpeado por deslizamientos de tierra devastadores e inundaciones repentinas.

Al menos 98 fallecidos en India

En India las intensas lluvias ocasionaron inundaciones que afectaron la región durante varios días.

Dañaron templos, puentes y casas en el estado de Himachal Pradesh, en el Himalaya.

"Hasta ahora, el número total de pérdidas humanas desde el 24 de junio es de 98 y el número total de personas desaparecidas es de 16", informó la autoridad de gestión de desastres del estado de Himachal Pradesh.

Decenas de casas fueron derribadas por toneladas de lodo por la inundación.

