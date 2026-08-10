¿Tomas estos suplementos? Emiten nueva alerta por Salmonela y retiran varios productos del mercado

Una nueva alerta sanitaria en Estados Unidos puso bajo revisión varios suplementos y polvos verdes de la marca Food to Live, luego de que una muestra de uno de estos productos diera positivo a Salmonela; la empresa Lexunder Inc., con sede en Brooklyn, Nueva York, retiró del mercado los lotes señalados mientras continúa la investigación.

La alerta fue publicada el 7 de agosto de 2026 y alcanza productos que fueron comercializados en distintos puntos de Estados Unidos, tanto por internet como mediante plataformas de venta en línea; hasta el momento, las autoridades no han reportado personas enfermas relacionadas con este retiro.

Estos son los suplementos que entraron en la alerta

El retiro incluye diferentes presentaciones de productos elaborados a base de hierbas, espirulina, algas y mezclas de superalimentos. Entre ellos se encuentran:



Polvo de hierba de trigo Food to Live, de 1 libra, lote SO-77840.

Polvo de espirulina orgánica Food to Live, en presentaciones de 2, 4 y 8 onzas, así como 1, 2, 4 y 55 libras; los lotes afectados van de SO-77687 a SO-78803, además de OSP251001.

Mezcla de polvo de algas orgánicas Food to Live, en tamaños de 4 onzas a 4 libras, con diversos lotes afectados.

Polvo de Superhierba Orgánica Food to Live, en presentaciones de 6 y 12 onzas, 1 y 4 libras.

La lista también contempla otra presentación de polvo de hierba de trigo y productos cuyos datos de identificación aparecen en el envase, debajo de la información nutricional y junto al código de barras.

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¿Por qué retiraron estos suplementos del mercado?

El problema comenzó después de que la FDA notificara a la empresa que una muestra de 8 onzas de una mezcla de superalimentos orgánicos Food to Live, correspondiente al lote SO-77820, dio positivo a Salmonela.

El origen de la contaminación todavía no había sido determinado al momento del anuncio; como medida preventiva, la compañía suspendió la producción y distribución de los productos incluidos en el retiro mientras continúa la investigación.

¿Qué hacer si tienes uno de estos productos?

La indicación es sencilla: no consumir los productos incluidos en el retiro. Los consumidores pueden desecharlos o devolverlos al establecimiento donde los compraron para solicitar un reembolso.

La empresa también habilitó el número (718) 717-1029, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, tiempo del Este, además del correo recall@foodtolive.com para resolver dudas sobre el retiro.