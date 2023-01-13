Alexei Navalny cumple dos años en una prisión de Rusia

Se cumplen dos años de que el opositor ruso Alexei Navalny se encuentra preso en una prisión de Rusia acusado de "estafa" que considera ficticia.

La defensa de Navalny ha denunciado que se le niega asistencia sanitaria para paliar los episodios de fiebres, escalofríos y tos que sufre desde hace tiempo.

Médicos piden al presidente de Rusia Vladimir Putin que Navalny reciba atención sanitaria

Además, un grupo de 290 médicos rusos han escrito esta semana una carta dirigida al presidente del país, Vladimir Putin, abogando que Navalny reciba la atención sanitaria que demandan sus seguidores y familiares.

Alexei Navalny, encarcelado desde hace dos años, afirmó que sufre síntomas gripales y que se le negó el acceso a una atención médica oportuna.

Partidarios denuncian ofensiva del Kremlin para "matarlo"

Sus partidarios denunciaron una ofensiva del Kremlin para "matarlo" poco a poco.

Desde su celda, Navalny debía asistir durante el día por videoconferencia a tres audiencias relativas a denuncias contra las restricciones impuestas por la administración penitenciaria.

Se dirigió a la jueza y solicitó un aplazamiento de las tres audiencias por razones de salud, pedido que fue aceptado, confirmó su portavoz, Kira Larmich.

Navalny, de 46 años, afirmó que tenía que llevar a cabo "una lucha encarnizada" para obtener "medicamentos básicos" y que se le había negado ser hospitalizado en la unidad médica de su prisión, situada a 200 km de Moscú.

"Tardé cuatro días en conseguir un poco más de agua caliente", dijo, citado por su equipo, afirmando tener "fiebre y tensión alta".

"El presidente de Rusia (Vladimir) Putin sigue intentando matar a Alexei Navalni, pero de manera más discreta y lenta", denunció este miércoles su equipo de defensa.

Cerca de 500 médicos rusos firmaron una petición, publicada en Facebook, en la que pedían a Putin que proporcionara cuidados adecuados a Navalni en la prisión donde se encuentra y que pusiera fin a los "malos tratos" contra él.

Nuevas sanciones contra Navalni

El lunes, el activista anunció que el 31 de diciembre fue enviado por décima vez a una celda disciplinaria, por un período de 15 días, donde su aislamiento y sus derechos están aún más limitados, por haberse bañado antes de la hora reglamentaria.

Alexei Navalni, firme opositor de Vladimir Putin y de la ofensiva militar en Ucrania, fue detenido en Rusia en enero de 2021, a su regreso al país después de sufrir un grave envenenamiento que le atribuye al Kremlin.

Condenado a nueve años de prisión

En marzo fue condenado a nueve años de prisión en régimen "severo" por acusaciones de "estafa" que considera ficticias.

El pasado mes de diciembre, Navalni denunció que sufre maltratos físicos en la cárcel y reclamó poder leer su historial médico, luego de recibir inyecciones de medicamentos sin ser informado de lo que le aplicaron.

El coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, indicó este jueves que la Administración Biden está preocupada por la salud del líder opositor ruso Alexei Navalny.

"Compartimos sus preocupaciones y continuamos creyendo que debe ser liberado inmediatamente, obviamente; y, aparte de eso, insistimos en que debe recibir la atención médica adecuada", afirmó Kirby.

