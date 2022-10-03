Ignoran a “Alito” Moreno en Congreso de Aguascalientes

El presidente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, no la pasó bien durante la toma de protesta de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, ya que nadie lo ovacionó en el Congreso local, en comparación de Marko Cortés, líder panista.

El pasado 1 de octubre, Tere Jiménez tomó la estafeta de Martín Orozco al frente de Aguascalientes, y en el Congreso local acudieron otros gobernadores como el de Durango, San Luis Potosí y la gobernadora de Chihuahua.

En representación del gobierno federal acudió la titular de la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a quien pidió apoyo para que en el estado apoye la Guardia Nacional.

Al tomar la palabra, Tere Jiménez agradeció su asistencia a su toma de protesta, todos ellos recibidos en el Congreso de Aguascalientes.

Cuando la gobernadora mencionó a “Alito” Moreno se hizo un silencio y se escucharon pocos aplausos en comparación con Marko Cortés, que lo antecedió en las menciones.

"Al presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno, gracias que estás aquí, amigo", dijo seguido de pocos aplausos.



“Alito” Moreno y Marko Cortés promueven por separado la alianza

Los líderes del PAN, PRI y PRD coincidieron en el Congreso de Aguascalientes, sin embargo, tanto Alito “Moreno” como Marko Cortés promovieron a la gobernadora Tere Jiménez por separado, a quien desearon un buen gobierno

Le deseo el mayor de los éxitos a la gobernadora @TereJimenezE, estoy seguro que trabajará muy fuerte en favor de las familias de Aguascalientes! pic.twitter.com/jQYBixV5fy — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 1, 2022

“Le deseo el mayor de los éxitos a la gobernadora Tere Jiménez, estoy seguro que trabajará muy fuerte en favor de las familias de Aguascalientes”, escribió “Alito” Moreno.

Con @TereJimenezE, viene la mejor etapa para Aguascalientes, de un gobierno cercano a la gente y con buenos resultados.



Eres un orgullo para las mujeres y para @AccionNacional. Sé que con tu liderazgo y compromiso, te convertirás en la mejor gobernadora del estado. pic.twitter.com/Yyo4Fzzpfu — Marko Cortés (@MarkoCortes) October 1, 2022

En tanto, el líder nacional del PAN dijo que con Tere Jiménez “viene la mejor etapa para Aguascalientes, de un gobierno cercano a la gente y con buenos resultados. Eres un orgullo para las mujeres y para el Partido Acción Nacional. Sé que con tu liderazgo y compromiso, te convertirás en la mejor gobernadora del estado”, escribió.

Hace una semana, “Alito” Moreno llamó al PRD y al PAN a fortalecer la alianza “Va por México” por sus resultados en 2021, pues aseguró que por separados no lograrán obtener las gubernaturas del Estado de México (Edomex) y Coahuila, que se disputarán en las elecciones de 2022.