Llama Alito a PAN y PRD a continuar y fortalecer alianza Va Por México

Ciudad de México. El presidente del comité ejecutivo nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, llamó a las dirigencias del PAN y PRD a continuar y fortalecer la alianza política Va Por México.

"En los siguientes días lo que hemos hecho es seguir trabajando y fortaleciendo para construir acuerdos y consensos en la coalición Va Por México, no siempre podemos estar de acuerdo en todo, pero el PAN el PRD y el PRD conformamos una coalición apartir del 2021 que ha sido exitosa y que ha dado de resultados".

Alito Moreno aseguro qué los tres partidos que conforman la alianza Va Por México no cuentan con la fortaleza necesaria para competir y las elecciones del 2023 en Coahuila y Estado de México por sí solos y que solo en alianza podrían ganar dichos comicios y ser competitivos en las elecciones presidenciales del 2024.

La coalición #VaPorMéxico es el elemento que tiene el ciudadano para tener otra opción distinta al partido oficial, por eso es importante fortalecerla. Es claro que si vamos juntos tenemos todas las posibilidades para ganar las elecciones del 2023. pic.twitter.com/VDQl0kfAc9 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 27, 2022

"Yo creo que hoy para todos y para panistas para perredistas y para priistas, saben que la forma de ser competitivos y ganar es ir juntos en la coalición Va Por México y quién esté pensando otra cosa está equivocado y sabe que habrá un resultado adverso".

Cabe recordar que tras la reciente postura y votación de los diputados del PRI a favor de la permanencia de militares en la Guardia Nacional hasta el 2028, las diligencias del PAN y del PRD suspendieron la permanencia del PRI en la alianza Va Por México.

PRI no votará a favor de la reforma electoral

En otro tema relacionado con cuestiones electorales, Alito Moreno aseguró que su partido no votará a favor de la Reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El PRI no irá a ninguna otra reforma en el tema que se ha presentado y no irá en el tema de la Reforma electoral como se ha presentado y lo hemos venido señalando, nosotros debemos de dejar claro que lo más importante hoy es defender las instituciones y defender la democracia en nuestro país".

PRI realiza foros "Diálogos por México"

En la misma conferencia de prensa realizada en las instalaciones del PRI, Alito Moreno informó que su partido realizará los días 17 y 18 octubre los foros denominados "Diálogos por México" en las instalaciones del CEN del partido tricolor en la capital del país.

En el adelantó, participarán miembros del comité ejecutivo nacional, analistas políticos y destacados integrantes que en algún momento han manifestado su intención por ser los candidatos del partido tricolor en las elecciones a la presidencia en el 2024 como Enrique de la Madrid Hurtado y Beatriz Paredes Rangel.