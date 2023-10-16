Libres todos los ejidatarios retenidos por grupo armado en Altamirano, Chiapas

La madrugada de este domingo fueron liberados los últimos 20 ejidatarios que estaban retenidos desde el pasado 10 de octubre en el municipio de Altamirano, Chiapas.

Las autoridades estatales informaron que eran 20 de los más de 50 que faltaban por liberar desde la semana pasada.

Por su parte, los pobladores retiraron los bloqueos y el plantón que mantenían en la entrada del municipio, también liberaron a cuatro personas que estaban detenidas en la cárcel ejidal.

Así, los últimos 20 ejidatarios de Altamirano, Chiapas que estaban retenidos por un grupo armado desde el pasado martes, fueron liberados la madrugada de este domingo.

Las autoridades estatales informaron que, con la liberación, también fueron levantados los bloqueos en los que se demandaba la destitución del concejo municipal encabezado por María García.

En un comunicado, se informó que cerca de las 4 de la mañana llegaron las 20 personas que estaban retenidas al ejido, y regresaron a sus casas con sus familias.

Cabe mencionar que más de 60 ejidatarios fueron retenidos el pasado martes cuando volvían de una reunión con funcionarios estatales en Tuxtla Gutiérrez.

Algunos de ellos fueron liberados horas después, mientras el resto hasta este domingo.

¿Qué pasó con los ejidatarios retenidos en Altamirano, Chiapas?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, confirmó la semana pasada la presunta privación ilegal de la libertad de alrededor de 60 personas en el municipio de Altamirano, las autoridades revelaron que horas después fueron liberadas 15 personas.

En el grupo de personas retenidas se encontraba Rogelio Hernández, el comisariado ejidal, quien lideraba al grupo de ejidatarios.

Los pobladores llegaron a la capital del estado para conversar con autoridades de gobierno y discutir el tema de la inseguridad y cuando regresaban a Altamirano fueron interceptados por un grupo de sujetos armados y encapuchados.

El secuestro habría ocurrido alrededor de las 18:00 horas del martes 10 de octubre, cuando los ejidatarios se trasladaban en varias unidades tipo Urvan por el tramo carretero Chamal-Altamirano, a la altura de la comunidad de Mendoza, cuando fueron interceptados por un grupo armado.

Al parecer, el grupo disparó contra los vehículos, para luego privar de su libertad a los campesinos, quienes se dirigían a su comunidad tras asistir a una reunión con autoridades en Tuxtla Gutiérrez.