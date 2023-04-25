La OMS advierte sobre “Alto riesgo de peligro biológico” en Sudán, luego de la toma de laboratorio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que existe un "alto riesgo de peligro biológico" en Jartum, capital de Sudán.

Esto después de que una de las partes enfrentadas se apoderara de un laboratorio que contiene patógenos del sarampión y cólera además de otros materiales peligrosos.

En una serie de declaraciones a la prensa en Ginebra mediante videoconferencia desde Sudán, el representante de la OMS en la nación africana, Nima Saeed Abid, señaló que los técnicos no pudieron acceder al Laboratorio Nacional de Salud Pública para asegurar los materiales y así evitar el "alto riesgo de peligro biológico".

Continued clashes in #Sudan are leading to acute shortages of food, water, medicines and fuel. Prices of essential items have skyrocketed.



The fighting must stop. People need access to urgent aid and basic services. — UN Humanitarian (@UNOCHA) April 24, 2023

OMS alerta sobre riesgos bioquímicos en Sudán por toma de Laboratorio Nacional de Salud Pública

Saeed Abid dijo que: "Esta es la principal preocupación: que los técnicos nopuedan acceder al laboratorio y contener de forma segura el material biológico y las sustancias disponibles", aunque declinó especificar qué bando se había apoderado de dichas instalaciones, provocando la alerta ante el alto riesgo de peligro biológico.

Cabe señalar que los enfrentamientos entre las fuerzas armadas sudanesas y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por sus siglas en inglés) estallaron desde el pasado 15 de abril y han causado al menos 459 muertos y más de cuatro mil heridos, según las últimas cifras de la OMS.

Nima Saeed Abid, también afirmó que se trataba de un recuento insuficiente y añadió que él mismo había visto dos cadáveres en la calle en los últimos días. Los enfrentamientos en Sudán han paralizado hospitales, además de otros servicios esenciales, y han dejado a muchas personas atrapadas en sus casas con cada vez menos alimentos y agua.

La OMS ha informado de 14 ataques a instalaciones sanitarias desde quecomenzaron los enfrentamientos y está trasladando a su personal a lugares seguros. El representante de la OMS en Sudán también dijo que fue trasladado de Jartum a Port Sudan, como parte de un gran convoy que condujo durante 30 horas através del desierto.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés) se ha visto obligada a reducir algunas actividades en varias partes de Sudán debido a los intensos combates.

Al menos cinco trabajadores humanitarios han perdido la vida desde que estallaron los combates y las dos agencias de la ONU que perdieron personal, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos, han suspendido sus actividades.

El #conflicto en #Sudan continúa y tiene el potencial de convertirse en una #guerra regional



The conflict in Sudan continues and has the potential of becoming a regional war pic.twitter.com/ssCkA2lHtr — Ensueño Travel (@ensuenotravel) April 20, 2023

¿Qué sucede en Sudán?

En la actualidad, además de la guerra, la situación en Sudán continúa siendo volátil, más de 8 millones de personas necesitan asistencia sanitaria y protección, además de que esa mala situación, persiste una inflación del 170%, a la que se suma la falta de combustible, alimentos básicos y medicinas.