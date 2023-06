Alumno disparó 6 veces dentro de salón de secundaria en el Edomex

Fueron seis los balazos que se escucharon al interior y exterior de la Secundaria Número 80, Cuauhtémoc, durante la mañana del miércoles, en el municipio de La Paz, en el Estado de México.

Un estudiante de primer grado ingresó con un arma de fuego calibre 9 milímetros, quería dispararle a su profesora de matemáticas. “Si se escucharon porque muchas personas que viven en ósea un poco retirado dicen que se escucharon las detonaciones y no fueron dos, ni tres, ósea fueron varios disparos y se imagina si hubiera entrado a un salón que hubiera pasado con nuestros hijos. -¿Quería agredir a una profesora, verdad?- sí, si de matemáticas que porque según lo, este, lo maltrataba, la verdad no se la situación como está porque aquí en la escuela no nos dan ninguna explicación ni nada,” declaró la madre de una alumna.

Luego de los disparos solo hubo confusión entre los alumnos y profesores. Otra madre de familia, dijo para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca: “mi hija es jefa de grupo y ella, este, dice que trato de resguardar a sus compañeritos, pero su, la maestra que estaba con ella entró en crisis, entonces mi hija trato de calmarlos a todos.”

Una de las alumnas también explicó cómo ocurrieron los hechos: “escuchamos la primer detonación y al principio el profesor y por lo que supe más alumnos pensaron que era un cohete y nosotros sinceramente pues nos paramos, este, después no paso mucho y se escuchó la segunda detonación, mi compañero tiró dos hacia la puerta secundaria, ya solo quería que le abrieran y después escuchamos otro, escuchamos un tercer, una tercera detonación en la puerta principal”

De acuerdo a versiones de testigos todo ocurrió al interior de un salón de la Secundaria Número 80, luego de accionar el arma de fuego el menor de 13 años intento escapar por el pasillo central. El alumno corrió por más de 70 metros, intentó esconderse en un parque donde finalmente fue detenido por policías municipales. Sobre la calle se levantaron 4 casquillos percutidos y en la escuela.

Una de las balas hirió al conserje quien intentó desarmarlo, Nicasio de 62 años fue trasladado a un hospital donde lo reportan estable. El alumno fue entregado a sus padres, no se le puede imponer medida de internamiento por su edad.

¿Cómo se aplica la ley para los adolescentes en México?

El sistema de justicia penal para adolescentes busca encontrar las medidas necesarias para garantizar la impartición de justicia y el mantenimiento del Estado de derecho mientras se respeta la integridad de los adolescentes, al aplicar sanciones que no obstaculicen el pleno desarrollo de dicho sector poblacional, mediante la imposición de consecuencias penales.

Uno de los principios sobre los que descansa el sistema de justicia penal para adolescentes es el de la justicia restaurativa, el cual está previsto en el artículo 21 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es una “respuesta a la conducta que la ley señala como delito, la cual respeta la dignidad humana y genera comprensión promoviendo la armonía social”, dicho precepto normativo está en concordancia con el artículo 18, párrafo cinco, de la CPEUM, el cual señala que las medidas deben ser de orientación, protección y tratamiento según lo amerite cada caso.