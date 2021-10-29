Millones de alumnos no tienen acceso a educación a distancia: UNICEF

Aproximadamente 200 millones de alumnos de 31 países de ingresos bajos y medios no tienen posiblidades de educación a distancia en situaciones de emergencia, reveló este jueves un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.

De ellos 102 millones viven en 14 países que han establecido cerrar o han mantenido cerrados sus centros educativos durante al menos la mitad de la pandemia del coronavirus

El informe publicado, hoy, por UNICEF señala que de los 67 países evaluados 31 de ellos en caso de un nuevo cierre de escuelas en futuras emergencias no están preparados para la educación a distancia dejando sin instrucción a unos 200 millones de alumnos en el mundo.

El informe del "Índice de preparación para el aprendizaje a distancia" que mide la disposición de los países para brindar educación a distancia en caso de interrupción del aprendizaje presencial, se centra en tres áreas: la disponibilidad de recursos en el hogar y los niveles educativos de los padres; el uso de políticas y formación docente; y preparar al sector de la educación para situaciones de emergencia.

El informe destaca las limitaciones del aprendizaje a distancia y las desigualdades en el acceso, al tiempo que recuerda que la situación probablemente sea mucho peor de lo que muestran los datos disponibles.

Más allá de los países evaluados, 67 en total, los datos cualitativos revelan que los estudiantes se han enfrentado a desafíos con el aprendizaje remoto a nivel mundial, incluso en países de ingresos medios y altos que no están incluidos en el informe.

En todo caso, la educación preprimaria es el nivel de educación más descuidado, y muchos países no implementaron políticas adecuadas durante los bloqueos causados por COVID-19, dejando atrás a los alumnos más jóvenes durante sus años más críticos de desarrollo.

Los estudiantes de África occidental y central son los más afectados. Benin, Burundi, Costa de Marfil, Congo, Etiopía, Madagascar, Malawi, Níger y Togo se encuentran entre los países con mayor necesidad de mejora en el sector de la educación.

Durante la pandemia de COVID-19, el impacto de la falta de preparación para el aprendizaje remoto lo sintieron principalmente los estudiantes que vivían en países donde las escuelas habían estado cerradas parcial o completamente durante al menos la mitad de estos 19 meses, como en el Congo y Madagascar.

Argentina, Barbados, Jamaica y Filipinas tienen el nivel más alto de preparación. Sin embargo, incluso entre aquellos con los puntajes nacionales más altos en el Índice, las disparidades dentro del país muestran que los niños que viven en los hogares más pobres o en áreas rurales son, con mucho, los más vulnerables al cierre de escuelas.

No obstante, es alentador que muchos países con un ingreso nacional bruto relativamente bajo hayan obtenido puntajes por encima del promedio del Índice, lo que muestra la posibilidad de cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas.

En este contexto, a través de la iniciativa Reimagine Education, UNICEF está trabajando con socios de los sectores público y privado para brindar a unos 3.5 millones de niños y jóvenes el mismo acceso a una educación digital de calidad a nivel mundial para el 2030

