Medicamento contra Alzheimer reduce placas amiloides tóxicas, caractarísticas del trastorno

Eli Lilly and Company, una de las farmacéuticas más grandes del mundo, informó que primeros datos del primer estudio en humanos sobre su tratamiento de nueva generación contra el Alzheimer, mostraban que su medicamento reducía los niveles de las placas amiloides tóxicas, características del trastorno.

El tratamiento, remternetug, se administró por vía intravenosa, pero existe la posibilidad de un método más cómodo mediante inyección subcutánea. Cabe señalar que esta reducción de placas amiloides tóxicas se registró en el cerebro de personas en las primeras fases de la enfermedad.

La farmacéutica con sede en Indianápolis, Estados Unidos, agregó que cuanto mayor era la dosis del anticuerpo, mayor era el efecto y que ya ha comenzado con un estudio de fase III del anticuerpo experimental, remternetug, sin embargo, no ha querido comentar qué dosis se seleccionarán para ensayos más amplios y avanzados.

If you’d like to learn more about #alzheimers and the #clinicaltrials that power research against the disease, we have an entire site devoted to getting more information and seeing what #neurodegenerativetrials are available. Head here for more: https://t.co/2EvZEEmFFO #ENDALZ pic.twitter.com/Aw4bndF17V — Lilly Trials (@LillyTrials) March 29, 2023

Alzheimer: trastorno cerebral que lentamente destruye la memoria y capacidad de pensar

Dawn Brooks, responsable de desarrollo global de remternetug en Lilly, señaló que: "Todavía estamos explorando algunos de estos aspectos" y añadió que el objetivo de la empresa es comprender cuál es la mejor manera de equilibrar el nivel de dosis y la duración del tratamiento con la seguridad".

Cabe señalar que durante un congreso médico celebrado en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, la farmacéutica presentó datos provisionales de 41 participantes en el estudio. Se demostró que el 75 por ciento de los 24 pacientes que recibieron "remternetug" en las tres dosis más altas probadas, habían eliminado el amiloide (placas amiloides tóxicas).

Respecto el efecto secundario adverso, que se presentó con más frecuencia y relacionado con su tratamiento contra el Alzheimer, fue una tasa de inflamación cerebral conocida como "ARIA-E", observada en 10 participantes, y un paciente interrumpió el tratamiento debido a un acontecimiento adverso grave.

Se tiene previsto que para finales de junio, Eli Lilly anuncie los resultados de un ensayo de fase III diseñado para mostrar el impacto en la cognición de donanemab, un anticuerpo reductor del amiloide que se encuentra más avanzado en su desarrollo y que se administra mediante "IV"(infusión intravenosa).

¿Cuáles son los tratamientos para combatir al Alzheimer?

Los fármacos contra Alzheimer se dividen en dos categorías, medicamento que puede cambiar el progreso de la enfermedad en la gente que vive con el Alzheimer y fármacos que pueden evitar de manera temporal los síntomas de este trastorno neurológico progresivo.

La Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA) ha aprobado siete fármacos para el Alzheimer. Dos fármacos, aducanumab (Aduhelm) and lecanemab (Leqembi), son las primeras terapias que demuestra que al remover amiloide. El resto trata los síntomas del Alzheimer.

-Lecanemab de Leqembi, aprobado para la enfermedad de Alzheimer.

-Aducanumab de Aduhelm, aprobado para la enfermedad de Alzheimer.

-Donepezil de Aricept, aprobado para todas las etapas.

-Galantamine de Razadyne, aprobado para etapas de leve a moderada.

-Memantina de Namenda, aprobado para etapas de moderada a grave.

-Rivastigmina de Exelon, aprobado para todas las etapas.

-Donepezil y Memantina.

Three inspirational people have been shortlisted for our #DementiaHeroAward for campaigns and influencing. They are: Derek Brown, Patrick Ettenes and Trevor Salomon. (1/2) pic.twitter.com/hVuYMXqGCA — Alzheimer's Society (@alzheimerssoc) March 29, 2023

¿Cuál es la mejor medicina para el Alzheimer?

El mejor medicamento para los enfermos de Alzheimer podría ser la Memantina. Se trata de otro fármaco utilizado para tratar las últimas fases de este trastorno neurológico progresivo. Se ha demostrado que este medicamento mejora la atención, la memoria y el lenguaje en algunos pacientes.