Investigan amenaza de bomba cerca de Lula da Silva en Brasil

La policía de Brasil investigó una supuesta amenaza de bomba en una zona hotelera de Brasilia, cerca de donde se hospedaba el presidente electo, Lula da Silva, quien tomará posesión el próximo 1 de enero.

Las autoridades informaron que encontraron una mochila tirada muy cerca del lugar donde se alojaba Luiz Inácio Lula da Silva, por lo que iniciaron una investigación por posible amenaza de bomba.

La noticia de la intervención de los artificieros a pocos días de la toma de posesión de Lula da Silva subrayó el ambiente de nerviosismo que reina en Brasilia tras las elecciones más tensas en décadas.

Descartan amenaza de bomba en Brasilia

La policía militar, los bomberos y los agentes de seguridad patrullaron el área acordonada alrededor del hotel donde se hospedaba Lula da Silva mientras se llevaba a cabo la investigación por la presunta amenaza de bomba.

Sin embargo, determinaron que en la mochila solo había objetos personales y nunca hubo realmente una amenaza de bomba.

#ÚLTIMAHORA | La policía de #Brasil investiga una supuesta amenaza de bomba en una zona hotelera de #Brasilia.



Se trata de una zona cercana a donde se hospedaba el presidente electo, Lula #DaSilva, quien tomará posesión el próximo 1 de enero.https://t.co/C4DdP5t4MW pic.twitter.com/mMDoeFZi4a — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 27, 2022

Atentado de bomba contra Lula da Silva

La supuesta amenaza de bomba ocurrió unos días después de que un hombre planeara atentar contra el presidente electo de Brasil el pasado 24 de diciembre.

El 24 de diciembre, la policía de Brasilia dijo que frustró un complot para realizar un atentado con bomba. Las autoridades lograron detener a un hombre que apoya a Bolsonaro, quien acampó frente a la sede del ejército, lugar donde varias personas han estado instando a los militares a revocar la victoria de Lula da Silva.

El sujeto fue identificado como George Washington Sousa, quien confesó haber fabricado el artefacto y conspirado con otros para hacerlo explotar, dijo que esperaba que esa bomba "provocara una intervención militar (...) para impedir la instalación del comunismo en Brasil".

A principios de diciembre, un grupo de ese mismo campamento intentó invadir la sede de la policía federal, tras la detención de un líder indígena pro-Bolsonaro por supuestas amenazas antidemocráticas.

Las tensiones políticas en la capital han llevado al equipo de Lula da Silva a reforzar los protocolos de seguridad para la toma de posesión del domingo, según dijo el lunes el ministro de Justicia entrante, Flavio Dino.

