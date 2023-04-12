90 diputados amenazan con votar en contra de la reforma al Tribunal Electoral y nuevamente se atora

Ciudad de México. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente en espera de que se afinen detalles a los cambios que se impulsan para concretar la reforma a la Constitución que limitara facultades al Tribunal Electoral.

Su presidente, el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, informó que la declaratoria fue a petición del PAN y del PRI. Lo cierto es que en las fracciones parlamentarias hay desacuerdos y podrían tirar la reforma. Incluso ya recopilan firmas, así lo revelo la diputada de Morena, Irma Juan Carlos.

Diputados piden que se redireccione el rumbo de la iniciativa

“Todos estamos en contra, más de noventa. - ¿de todos los partidos?.- De Morena, PT, PRI y Verde. La mayoría, el 90 % es de Morena. Es lo que estamos buscando que en Comisiones se redireccione el rumbo de la iniciativa, porque esta iniciativa no era la original, si no que se descompuso en el camino y nosotros no vamos a acompañar esta reforma si viene en esos términos atenta en contra de las acciones afirmativas”.

También de Morena, la diputada trans Salma Luevano, sentenció, “no son concesiones ni caprichos, son derechos y los derechos políticos electorales son también derechos humanos y aquí estrenos pendientes y decirles que no vamos a permitir una reforma regresiva, es una lucha de décadas en la cual hemos dejado sangre, hemos dejado vida y no lo vamos a permitir y aquí estaré defendiendo a nuestra población, con dientes, uñas y garras para defender derechos que además históricamente se nos deben”.

Sergio Peñaloza Pérez del partido guinda fue otro de los que se dijo en contra. “Por primera ocasión un diputado afromexicano en esta 65 legislatura estoy en representación de este sector de la población sería un retroceso cerrar la posibilidad aunque no hayan llegado pro acción afirmativa los demás diputados tienen el compromiso moral y político de abrir estos espacios”

Antes de aprobar cualquier reforma, PRI se pronucia por un parlamento abierto

Por el PRI, Carlos Iriarte, se pronunció por un parlamento abierto antes de aprobar cualquier reforma a la Constitución. En la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, Salvador Caro, diputado de MC, ratifico su postura en contra de la reforma y pidió se explique cuáles son los motivos que propiciaron alargar la discusión y sobre todo se den garantías para evitar sorpresas.

“A mí como integrante de esta Comisión no me parece que nos vayan a citar sin tener ningún tipo de información, es un tema muy delicado que llama mucho la atención y me preocupa que la cita sea un albazo, necesitamos garantías de que no habar albazo, que nos de las garantías de que se va a tratar el tema con toda normalidad. Y que sea una iniciativa que se discuta de frente a todos los mexicanos”, dijo el legislador emecista.

No hay hora específica para que la Comisión de puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se vuelva a reunir para desahogar el dictamen que reforma la Constitución que le quitaría dientes al Tribunal Electoral.

