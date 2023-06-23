España y Marruecos habrían encubierto muerte de migrantes en Melilla: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional acusó a España y Marruecos de encubrimiento por no investigar adecuadamente los hechos ocurridos en la frontera del enclave español de Melilla el año pasado, cuando decenas de migrantes y refugiados murieron durante un intento masivo de cruce.

El 24 de junio de 2022, unos 2.000 migrantes y refugiados subsaharianos intentaron entrar en el enclave norteafricano de España desde Marruecos. Al menos 37 murieron y 80 siguen desaparecidos, según la ONG.

Marruecos dijo que 23 personas murieron aplastadas cuando los migrantes cayeron de la valla, y España ha dicho que no se produjeron muertes de migrantes en su territorio.

Cuando se cumple un año de la masacre de Melilla, las autoridades españolas y marroquíes no sólo siguen negando cualquier responsabilidad, sino que frustran los intentos de averiguar la verdad. Ágnes Callamard / Secretaria general de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha afirmado que las autoridades no han hecho ningún intento por repatriar los restos de los migrantes y no han facilitado una lista completa de nombres y causas de muerte, así como imágenes de cámaras de seguridad que podrían servir de base para una investigación.

"Si no se aprenden las lecciones de Melilla, o del reciente naufragio frente a la costa griega, continuarán la pérdida arbitraria de vidas, la violencia y la impunidad en las fronteras", añadió Ágnes Callamard, Secretaria general de Amnistía Internacional.

Un pesquero repleto de cientos de migrantes naufragó previamente este mes frente a la costa suroccidental de Grecia, mientras realizaba un viaje que partía desde Libia y debía terminar en Italia. Al menos 82 migrantes murieron y cientos siguen desaparecidos.

‼️ Mañana nos vamos a Melilla para denunciar que, hace justo un año, allí murieron alrededor de 37 personas y hubo 80 desaparecidas. Decimos "alrededor" porque el encubrimiento de esta matanza hace imposible confirmar el número exacto de víctimas. #MelillaNuncaMás pic.twitter.com/DUqwoVSvmQ — Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) June 22, 2023

¿Qué dicen los gobiernos por este caso de migrantes?

El fiscal general de España investigó el incidente de migrantes ocurrido en Melilla, pero se negó a acusar a los agentes españoles que, según dijo, no estaban al tanto del fatal incidente. Los legisladores españoles rechazaron las peticiones de una investigación parlamentaria sobre este caso.

Sin embargo, la gestión del suceso por parte de las autoridades de ambos lados de la frontera fue criticada por grupos de derechos humanos e investigadores independientes.

El Defensor del Pueblo español afirmó que España había devuelto a los migrantes que saltaron la valla sin tramitar sus casos, y el Comisario de Derechos Humanos de la ONU dijo que no había encontrado "un acceso genuino y efectivo al asilo en la frontera".

Un portavoz del Ministerio del Interior español dijo que la investigación de la Fiscalía General del Estado se había llevado a cabo "con todas las garantías y en profundidad".

Las autoridades marroquíes declinaron la solicitud de comentarios sobre este caso de migrantes que ocurrió hace casi un año.