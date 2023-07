No es necesario que alcaldesa de Chilpancingo deje su cargo tras reunión con líder criminal: AMLO

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio su opinión sobre los videos y audios difundidos de la alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, Norma Hernández, donde se le ve en una reunión con el líder criminal de “Los Ardillos”.

“No se permite la impunidad y se va a hacer una investigación. Ya se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación”, comentó AMLO. Asimismo, fue cuestionado sobre si debería dejar su cargo, a lo que contestó: “No sabemos es un proceso que se va a iniciar y no puede haber contaminación porque eso era cuando estaba García Luna y los demás”.

Alcaldesa de Chilpancingo reconoció reunión con líder criminal

Tras el video difundido por redes sociales, donde se le ve en una reunión con el líder de la banda criminal “Los ardillos”, la alcaldesa de Chilpancingo dijo que las imágenes corresponden a un desayuno al que fue invitada. El material compartido fueron dos fotografías y un audio de 10 segundos.

Este hallazgo ocurrió el pasado 24 de junio y dos días después la presidenta municipal de Chilpancingo declaraba que sin problema se sometía a cualquier investigación: “Yo ya me puse a disposición a la Fiscalía General de la República por cualquier aclaración, investigación, estoy abierta, creo que no nada más son estos casos son muchos casos que se tienen que investigar y obviamente esta situación y hoy que se filtra este video es lo único que puedo comentar que es un video fui invitada a un desayuno con varias personas obviamente (...) me gustaría que mejor investigara la Fiscalía”, declaró.

Confirmó que sí existió la reunión con el líder criminal y aclaró que fue en un desayuno al que fue invitada al inicio de su administración; sin embargo, desconocía quiénes se presentarían.

En ese sentido, descartó que tuviera un pacto con la delincuencia organizada y pidió que se filtrara el audio completo, pues asegura, los 10 segundos que dura están editados.