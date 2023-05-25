Gobierno ha cumplido con indemnizaciones por terrenos expropiados, afirma AMLO

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer la situación actual de la indemnización sobre los terrenos expropiados para garantizar la conectividad del Tren Suburbano.

De acuerdo con AMLO, el gobierno federal ha cumplido con las indemnizaciones a propietarios de los más de 113 mil metros cuadrados que fueron expropiados para garantizar conectividad de Tren Suburbano con el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA).

“Las expropiaciones fueron concertadas (...). Muchas veces no hay papeles, pero sí hay posesión, entonces si es propia y eso facilita el poder pagarle a la persona que tiene la posesión, es un trámite, nosotros no cometemos injusticias, mucho menos a gente pobre o humilde, a nadie", expresó.

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Gobierno federal expropia tramos férreos de Grupo México

Fue el pasado 22 de mayo cuando AMLO dio luz verde para la publicación del decreto de expropiación de tramos ferroviarios de Grupo México. En este se mencionó que fueron más de 113 mil metros cuadrados de terrenos y bienes inmuebles ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, en Estado de México.

En ese sentido, el pasado miércoles 24 de mayo, AMLO aseguró que continuaban las negociaciones entre Grupo México y su gobierno para el permiso de paso de las vías férreas que se recuperaron el pasado viernes con la ocupación de la Secretaría de Marina (Semar).

Este jueves 25 de mayo AMLO aseguró que todas las expropiaciones realizadas se han concretado y el plan va bien. Cabe destacar que, supuestamente, el Grupo México conocería el monto de indemnización por los terrenos expropiados en el Estado de México y el gobierno Federal lo daría a conocer.

“Si pasan a lo que va a ser completamente de dominio público, pagan una cuota, si los trenes de la empresa de la defensa del puerto de Progreso o de Cancún van a Veracruz, la concesión es de Grupo México”. “Lo que se está buscando es una compensación, decir, a ver, te vamos a reestructurar tu concesión, es un acuerdo”, dijo.