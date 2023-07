Hay dos detenidos tras balacera en Bellas Artes en Metro CDMX, afirma AMLO

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el homicidio que se registró la noche del pasado miércoles 5 de julio en la entrada de la estación Bellas Artes del Metro CDMX.

“Fue muy lamentable lo de ayer en el Metro hubo otro herido y se trató de un asalto y ya se detuvo a las dos personas que cometieron el delito y hay vigilancia constante”, dijo desde Palacio Nacional. Aunado a ello, afirmó dos detenciones tras el hecho. De acuerdo con AMLO, el móvil fue 15 mil pesos.

El mandatario refirió que el gobierno capitalino después daría más información.

#EnLaMañanera | El homicidio que se registró ayer en la entrada del #Metro Bellas Artes fue porque delincuentes querían despojar de 15 mil pesos a un hombre que entraba a esa estación, informó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/qZMzkMBp1j — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 6, 2023

Asalto fuera de estación Bellas Artes de Metro CDMX deja al menos un muerto

Durante la noche del pasado miércoles 5 de julio, alrededor de las 21:00 horas, un hombre fue asesinado y una persona más resulto herida en la entrada de la estación Bellas Artes, Línea 8, del Metro CDMX.

Testigos informaron que fue desde el exterior del Metro CDMX que se percataron de que dos hombres seguían a la víctima, fue al ingresar a la estación del Metro Bellas Artes, cuando uno de los sujetos se acercó y detonó su arma en al menos tres ocasiones.

Después de los tres disparos, policías de vigilancia del Metro solicitaron apoyo médico; sin embargo, el hombre falleció fuera de la estación.

AMLO afirma que hay una baja en los homicidios

“Si hay veces que aumenta el número de homicidios, el mes pasado íbamos bajando y se nos estancó, pero este mes, que llevamos estos días, va bajo”, refirió AMLO durante la conferencia matutina de este jueves.

Asimismo, fue cuestionado sobre si se ha registrado un incremento de violencia, a lo que el mandatario respondió que sí; sin embargo, esto también tiene que ver con la difusión que se le ha dado en medios de comunicación.

“Sí, sí, sí, pero una cosa es la difusión sobre violencia, esto lo hemos enfrentado muchos años, desde que fui jefe de Gobierno, hay veces que no hay homicidios, pero de repente hay uno y se vuelve mediático, lo aprovechan la sensación que se tiene es que hay mucha violencia, aunque el resultado no sea exactamente el que se apegue a la realidad, no sea exacto”, dijo.