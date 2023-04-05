AMLO critica a Lorenzo Córdova por convertirse en analista en Latinus y regresar a la UNAM

Durante la mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este se lanzó contra el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello; esto porque tras su salida del órgano electoral, se convirtió en analista en la plataforma de noticias Latinus y regresara a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue el pasado 4 de enero cuando Lorenzo Córdova tuvo su primera videocolumna en el portal Latinus, esto tras su salida como consejero presidente del INE. En esta habló acerca del Plan B de AMLO. En ese sentido, el morenista la calificó la incorporación del exconsejero presidente como "grotesca". Asimismo, Lorenzo Córdova anunció a través de sus redes sociales que se incorporaría a sus actividades en la UNAM.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó a Lorenzo Cordova por regresar a la #UNAM una vez que dejó la presidencia del #INE pic.twitter.com/4j6nsmCGGB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 5, 2023

Salida de Lorenzo Córdova de la presidencia del INE

Fue el pasado 30 de marzo cuando concluyó de manera oficial el mandato de Lorenzo Córdova en el INE, durante la sesión ofreció un discurso de despedida donde finalizó con lágrimas en los ojos. El exconsejero estuvo en el cargo durante nueve años, cuando fue electo el 3 de abril de 2014.

Guadalupe Taddei Zavala fue elegida como presidenta del INE por medio de insaculación durante la madrugada del pasado 31 de marzo en la sesión de la Cámara de Diputados. Asimismo, fueron elegidos por el mismo método Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences, Arturo Castillo Loza como nuevos consejeros del órgano electoral.

Segob se reúne con consejeros electorales en el INE

El pasado 04 de abril la Secretaría de Gobernación (Segob), al mando de Adán Augusto Hernández López, se reunió con los consejeros electorales en las instalaciones del órgano, esto, a menos de 24 horas del relevo de la presidencia del Consejo General, ahora conformada por Guadalupe Taddei Zavala y otros tres nuevos consejeros.

En ese sentido, el titular de la Segob dio la bienvenida a la nueva presidenta, reconociendo su elección. Cabe recordar que el presidente López Obrador celebró que Guadalupe haya sido electa por medio de insaculación.