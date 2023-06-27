AMLO afirma que periódico Reforma ataca a empresas públicas

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este arremetió en contra del periódico Reforma, pues afirmó que el medio realiza una campaña de desprestigio contra su gobierno al atacar empresas públicas como lo es la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"¿Quiénes están enojados, pues los del Oxxo porque no pagaban, tenían subsidio, por eso el Reforma que uno de los mecenas del Reforma es el señor Fernández, el dueño de Oxxo, y ese es el papel de la prensa, conservadores, que le vaya mal a la CFE, que le vaya mal a las empresas públicas porque para ellos lo fundamental es el dinero, es lo material en esencia, nosotros sostenemos que nada humano no es ajeno, por eso somos distintos", sentenció AMLO.

Cabe destacar que el periódico Reforma ha señalado en diversas ocasiones que en diverrsos puntos de la República Mexicana ha sufrido apagones e intermitencias del servicio eléctrico por parte de la CFE; sin embargo, AMLO desmintió esto.

AMLO desmiente apagones e ineficiencia de la CFE

A pesar de que el medio ha destacado que tiendas de abarrotes y negocios de alimentos o bebidas, en ciudades como Monterrey, han sufrido pérdidas diarias de hasta 3 millones de pesos diarios debido a los apagones e insuficiencia de la CFE, AMLO señaló que esto es una mentira y que los apagones no se deben a la ola de calor, pues la empresa pública tiene reserva para ocasiones así.

AMLO acusó el pasado 26 de junio que el periódico Reforma se dedicó a crear pánico en la población ante la llegada de otra ola de calor: "De todas formas, vamos a seguir estando pendientes, sin alarmar, porque miren lo del periódico, el Reforma, que se dedicó, como alarma, a decir que nos íbamos a quedar sin luz, que iba a haber apagones, a ocho columnas, todo porque están enojados sus jefes o patrocinadores o mecenas, porque se está fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad".