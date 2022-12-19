Los dimes y diretes entre AMLO, diputados y senadores este 2022

“Traidores a la patria” e “hipócritas”, fueron algunos de los dimes y diretes que diputados y senadores de los partidos de oposición protagonizaron con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante este 2022.

Este año se vio marcado por momentos importantes en la política mexicana, como la revocación de mandato, pero también la Reforma Eléctrica, la Reforma de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas y recientemente la Reforma Electoral.

Tanto AMLO como los diputados y senadores han usado lugares como la tribuna y la mañanera para responder señalamientos u opinar sobre temas, principalmente las iniciativas que ha enviado el titular del Ejecutivo.

En contraste, AMLO ha dado las gracias a los legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), además de alguno perteneciente a la oposición por votar a favor de sus iniciativas.

AMLO llama traidores a diputados por Reforma Eléctrica

En abril pasado el Presidente envió la llamada Reforma Eléctrica, que entre otros puntos, prohibía la explotación de litio y minerales estratégicos, empoderar a la CFE y la convertiría en un organismo del estado.

"Son traidores a la patria quienes entregan a extranjeros los recursos naturales, eso no hay duda", expresó durante una mañanera.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que diputados del PRI-PAN y PRD se salieran la sesión donde se avalaron cambios a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera, para establecer que el litio es patrimonio de la nación. pic.twitter.com/aWhLU86aDD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 19, 2022



Pero los dichos del Presidente no se quedaron en la frase de "traidores a la patria", ya que también el titular del Ejecutivo los llamó "torpes y prepotentes".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a diputados del PRI, PAN y PRD que se oponen a la aprobación de la Reforma Eléctrica pic.twitter.com/VbfH4k6K7G — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 13, 2022

En respuesta, algunos legisladores realizaron pronunciamientos, incluso, la bancada del PAN interpuso una demanda ante la FGR por los calificativos de AMLO.

Estas son las pancartas que utiliza morena con el mensaje de “TRAIDORES A LA PATRIA” a partir de que votamos por convicción en CONTRA de la Reforma Eléctrica del presidente. También están colocadas dentro del recinto, fuera y en las redes sociales. #AltoALaViolenciaDeMorena ✋ pic.twitter.com/1sERQ8QKkF — Mariana Gómez del Campo (@marianagc) April 20, 2022

“Tengan para que se entretengan”: AMLO a la oposición

La Reforma Electoral no fue el primer desencuentro entre diputados y senadores con AMLO, ya que la reforma de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas para extender su presencia en las calles para labores de seguridad fue el momento para que legisladores acusaran al Presidente de querer militarizar al país, en respuesta, el mandatario los acusó de no velar por la seguridad de la ciudadanía que representan.

Durante la discusión de la reforma de las Fuerzas Armadas, AMLO llamó conservadores, reaccionarios y retrógrafas a los legisladores que votaron en contra de la iniciativa.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que senadores que no votaron a favor de dictamen para mantener a fuerzas armadas son “conservadores” pic.twitter.com/Emz9O51tSP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 5, 2022

Tanto senadores como diputados de la oposición acusaron que las Reforma de Fuerzas Armadas buscaba la militarización.

#EnLaMañanera | Tras asegurar que los mexicanos respaldan la presencia de las fuerzas armadas en las calles, el presidente @lopezobrador_ mandó un mensaje a los diputados y senadores que votaron en contra de la reforma pic.twitter.com/XxNGYEV6rR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 20, 2022

En la mañanera, AMLO les respondió y aseguró que las acusaciones eran politiquerías y aseguró “no somos iguales”.

Tras la discusión tanto en la Cámara de Diputados como de la de senadores, AMLO mostró el nivel de aprobación que tenían las Fuerzas Armadas en la ciudadanía y dijo a quienes votaron en contra de sus iniciativas: “Tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional”.



Cretinos y corruptazos: AMLO por Reforma Electoral

Tras el anuncio de la Reforma Electoral, AMLO y la oposición iniciaron una discusión sobre la permanencia del INE y sus privilegios.

Diputados y senadores y demás integrantes de la oposición convocaron y encabezaron una movilización, que fue llamada "marcha en defensa del INE", la cual fue minimizada por el Presidente.

Desde la mañanera, AMLO tildó de “corruptazos y cretinos” a quienes se oponían a la reforma que envió para reducir el presupuesto al INE.

En respuesta, los legisladores hicieron suya la frase “el INE no se toca” y “a eso vine, a defender al INE”.

En el 2023, se espera la inauguración del Tren Maya y se preparan iniciativas referentes al cabotaje que podrán ser motivo para nuevos dimes y diretes entre AMLO con diputados y senadores de la oposición.