¿Dónde pasará AMLO la Navidad y el Año Nuevo? El Presidente responde

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer sus planes sobre dónde y qué hará durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En la mañanera de hoy, AMLO rechazó que durante el lunes 23, 26, 30 de diciembre y el 2 de enero no se realicen las conocidas mañaneras.

#EnLaMañanera | Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente @lopezobrador_ viajará a #Brasil para estar en la toma de protesta del presidente @LulaOficial el 1 de enero, mientras él viaja a Palenque, #Chiapas pic.twitter.com/3uKlp2Vs49 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 20, 2022

López Obrador dio a conocer las actividades que mantendrá el fin de año y los lugares desde donde se realizará la mañanera.

La mañanera del jueves 22 de diciembre se realizará en Chetumal, en donde tendrán reunión de seguridad con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lesama.

El viernes, AMLO ofrecerá la mañanera desde Villahermosa, Tabasco, en donde también tendrá una reunión de seguridad. Posteriormente acudirá a la supervisión de la refinería de Dos Bocas, Veracruz.

"Voy a pasar aquí en la Ciudad de México la Navidad, van a estar mis hijos, mi esposa, vamos a pasar aquí en familia la Navidad. El 25 descansamos y el lunes 26 de diciembre nos vemos aquí, hasta el día 30, viernes, que ya para ese fin de año ya me voy a Palenque”, indicó.

Beatriz Gütierrez Müller irá a toma de posesión de Lula da Silva

El presidente López Obrador anunció que no acudirá a la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, pero en su lugar estará su esposa Beatriz Gütierrez Müller .

“El lunes nos vemos aquí hasta el día 30 viernes, que ya para ese fin de año, ya voy a palenque porque Beatriz me va a representar en la toma de posesión del Presidente Lula, que va a ser el día 1 de enero”, anunció.

La última vez que AMLO acudió a su rancho en Palenque, fue el 13 de noviembre, día de su cumpleaños, en donde estuvo en compañía de sus hijos y nietos.