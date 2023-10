“No está mal la advertencia": AMLO baja posdata previo a sus conferencias mañaneras por orden del INE

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este dio a conocer que se eliminará la posdata previo a sus mañaneras por órdenes del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Ya no va a haber posdata. Vamos a verla por última vez; mejor no, no la prohibieron. Creo que el mensaje ya se internalizó. Si no se le tiene amor al pueblo, que no se vea este problema porque les produce mucho enojo. No está mal la advertencia”, aseveró.

¿Qué decía la posdata de AMLO previo a sus conferencias mañaneras?

“El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo, la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular, es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores”, era el mensaje que AMLO mostraba antes de comenzar sus conferencias mañaneras.

Cabe recordar que este fue puesto desde el pasado 4 de octubre. El órgano electoral resolvió la mañana del pasado 3 de octubre que la presidencia tiene que “bajar” el mensaje que el mandatario agregó a las cortinillas de las mañaneras, pues el INE emitió una medida para recordarle a AMLO que no puede hacer pronunciamientos políticos en el proceso electoral en marcha

*Información en desarrollo