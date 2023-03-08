AMLO plantea quitar restricción a extranjeros para opinar de política

La Cámara de Diputados recibió la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que permitirá que todo extranjero en el país pueda tener libre manifestación de ideas con lo que podrían inmiscuirse hasta de asuntos políticos y cambia las reglas para los casos que ameriten expulsión.

Para ello plantea reformar el artículo 33 de la Constitución Política.

La propuesta garantiza a las personas extranjera su derecho a la libre manifestación de ideas y elimina la restricción de inmiscuirse en asuntos políticos del país.

Reforma al articulo 33 mantiene facultad para expulsar a extranjeros

La iniciativa, por otro lun lado, mantiene la facultad del Ejecutivo Federal para expulsar de territorio nacional a las personas extranjeras, pero se establece que esto podrá suceder siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional y después de que las autoridades competentes agoten el procedimiento administrativo en su contra, previa audiencia del implicado.

La propuesta presidente AMLO se recibió en San Lázaro y se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y se analiza en comisiones.

¿Qué dice el artículo 33 de la Constitución?

El artículo 33 de la Constitución indica que los extranjeros no podrán inmiscuirse en los asuntos políticos del país y previa audiencia, se podrá expulsar a los extranjeros.