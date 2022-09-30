La vez que AMLO propuso quitar el horario de verano en la CDMX

El horario de verano se eliminará en la mayor parte de México de acuerdo con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que aprobó en la Cámara de Diputados y pasó al Senado de la República, pero esta no es la primera vez que López Obrador busca eliminar esta ley, ya que hace 20 años cuando era jefe de Gobierno buscó quitarlo en el Distrito Federal (DF), hoy Ciudad de México (CDMX).

El pasado 5 de julio, AMLO envió la iniciativa por la que se reforma la ley de husos horarios con la que se elimina el horario de verano.

Entre los motivos para eliminar el #HorarioDeVerano estuvieron las afecciones a la #salud de las personas por el cambio y a los pocos beneficios que se tienen en el ahorro de #luz.https://t.co/zy3qnQFVQY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 29, 2022

Con una encuesta realizada por la Secretaría de Gobernación (Segob), AMLO sostuvo que más del 70% rechazaba el horario de verano.

AMLO hizo consulta para horario de verano en CDMX

En el 2001, AMLO tuvo una querella con el entonces presidente Vicente Fox, quien hizo cambios al horario de verano a partir de ese mes de marzo, ya que el jefe de Gobierno buscaba que no se aplicara esa ley en el DF o CDMX.

El entonces jefe de Gobierno llegó incluso a la Corte para impugnar el decreto de Fox y de Ernesto Zedillo, incluso realizó una consulta popular para demostrar el rechazo al horario de verano.

AMLO se negó a acatar el decreto sobre el horario de verano y emitió uno propio para rechazar el de Fox y promovió una controversia constitucional para que invalidara el decreto, pero los ministros resolvieron que eso correspondía al Congreso de la Unión.

En febrero de 2001, AMLO aplicó una consulta ciudadana vía telefónica en el entonces Distrito Federal sobre la permanencia del horario de verano, que obtuvo más del 70%.

AMLO emitió un decreto para desaparecer el horario de verano en la CDMX, que causó controversia, la cual llegó hasta la Corte y al final se quedó igual.

Dos décadas después, AMLO envió de nuevo la iniciativa para eliminar el horario de verano, que dos meses después obtuvo 455 votos a favor en beneficio de la salud de la mayoría de las personas.