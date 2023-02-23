AMLO presume que impugnaciones contra el Plan B muestran un verdadero Estado de Derecho

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consideró que las impugnaciones en contra del Plan B de la Reforma Electoral muestran un verdadero Estado de Derecho.

En ese sentido, AMLO reiteró que las impugnaciones por parte de la oposición contra su proyecto del Plan B es parte de la normalidad política con la que llegó su gobierno.

“Yo diría que el que se aprueben iniciativas en el Poder Legislativo, el que haya reformas a la Constitución y las leyes y se impugnen estas reformas, se acuda al Poder Judicial mediante recursos, controversias, pues todo eso parte de la normalidad política y un verdadero estado de derecho y no como era antes, un estado de chueco", fueron las palabras de AMLO durante su conferencia de prensa mañanera.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a los recursos legales que se han presentado en la #SCJN contra los ajustes a las leyes secundarias que rigen comicios pic.twitter.com/KFWhVpOJQF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 23, 2023

Pleno del Senado aprueba Plan B de Reforma Electoral

Dos días después de que las comisiones aprobaran el dictamen del Plan B de la Reforma Electoral, el pleno del Senado de la República aprobó con 72 votos a favor y 50 en contra el proyecto de AMLO.

Fue el pasado miércoles 22 de febrero que el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen del proyecto de AMLO.

Durante la votación, senadores desecharon la cláusula de "vida eterna" para los partidos políticos, con lo cual queda avalado el Plan B de la Reforma Electoral de AMLO y de esa manera concluye el proceso legislativo del mismo.

El próximo paso del Plan B consiste en enviar el dictamen al Ejecutivo para su promulgación a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por último, el presidente AMLO reiteró que tras ser aprobado en el Senado, se va a publicar como está anunciado.

En otro sentido, AMLO criticó la marcha que ocurrirá el domingo 26 de febrero con relación a la aprobación de la nueva ley electoral y en la supuesta defensa del INE.