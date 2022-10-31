AMLO felicita a Lula da Silva tras victoria en elecciones de Brasil

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó a Lula da Silva tras obtener la victoria con más del 50% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil 2022, que se celebraron este domingo 30 de octubre.

La victoria de Lula da Silva le da al mandatario no solo lo que sería su tercera dirección al frente de la presidencia de Brasil, sino que con su triunfo la izquierda volverá a gobernar en el país sudamericano.

"Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil. Habrá igualdad y humanismo", escribió AMLO en redes sociales al celebrar el triunfo del político y adjuntar una fotografía de la visita de Lula da Silva en Palacio Nacional.

Fue el pasado 2 de febrero cuando Lula da Silva visitó el país y recorrió Palacio Nacional en compañía de AMLO, donde tuvieron un desayuno y un “encuentro fraterno’', explicó el presidente de México en dicho mes.

Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil. Habrá igualdad y humanismo. pic.twitter.com/2nCg5yo5UD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 30, 2022

Cabe destacar que esta no es la primera vez que AMLO celebra la victoria de Lula da Silva, pues durante la primera vuelta de las elecciones de Brasil 2022, el presidente de México demostró su vocación demócrata al referirse al político como un "hermano y compañero".

AMLO felicita a Lula da Silva en primer vuelta de elecciones Brasil 2022|Twitter/lopezobrador_

Líderes mundiales felicitan a Lula da Silva por triunfo en Brasil

AMLO no fue el único mandatario en felicitar al virtual ganador de las elecciones de Brasil 2022, también otros líderes mundiales celebraron el triunfo que se vive en el país sudamericano. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Por medio de un breve mensaje en redes sociales, Petro escribió “Viva Lula”, celebrado la vuelta de la izquierda al poder.

Gustavo Petro, felicita a Lula da Silva por su triunfo en Brasil |Twitter/petrogustavo

A las felicitaciones se unió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien a través de un mensaje difundido por la Casa Blanca calificó las elecciones de Brasil como “libres, justas y fiables”.

"Espero que trabajemos juntos para continuar la cooperación de los dos países en los próximos meses y años”, sintetizó en su mensaje Joe Biden.

Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, destacó que con el triunfo de Lula da Silva comienza “un tiempo de esperanza y de futuro” en América Latina.