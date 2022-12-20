Voy a entregar el mando a una mujer o a un hombre con principios: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo durante su reunión con diputados y senadores de Morena y partidos aliados en Palacio Nacional, que dejará el mando a una mujer y un hombre con principios.

En presencia de las conocidas corcholatas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto, AMLO cuestionó a los legisladores si apoyarán al hombre o mujer que resulte ganador de la encuesta de Morena para las elecciones presidenciales de 2024.

Al reunirse con legisladores, el presidente @lopezobrador_ aseguró que dejará a #México en las mejores manos pic.twitter.com/3zOmYIZB7j — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 20, 2022

Refrendó que quien resulte ganador de ese ejercicio, lo apoyará, pues consideró que quien lo suceda tiene principios.

Sin embargo, el mandatario descartó que haya dedazo, pues dijo que su gobierno representa el inicio de un cambio en la vida democrática del país.

“De una vez, eh, les digo, ya saben cuáles son las reglas, ya no hay dedazo, eso se acabó, eso pertenece a la antidemocracia, estamos inaugurando una etapa nueva, esto es la Cuarta Transformación, ya saben cómo se va a elegir, yo voy a apoyar el que gane la encuesta”, reiteró.

AMLO reconoce labor de legisladores

Durante la reunión, el Presidente López Obrador dijo que no hará campaña para apoyar para quien gane la encuesta de Morena rumbo a las elecciones de 2024.

Pero sí cuestionó a los legisladores para que apoyaran a quien resulte elegido por la mayoría en Morena.

“¿Van apoyar al que gane la encuesta? ¿Sea quien sea? ¿No está por encima de todo el proyecto de transformación? Vamos adelante, que vivan los legisladores”, dijo el mandatario a legisladores.

El mandatario durante la reunión destacó el trabajo legislativo que se hizo en el periodo legislativo avanzaron las reformas trascendentales como la que permitió la nacionalización del litio, el plan B de la Reforma Electoral, además del presupuesto para 2023, en el que se prevé un aumento a los programas sociales, como las pensiones para adultos mayores.