AMLO niega entrada de aviones militares de Estados Unidos por “globo espía”

Esta mañana el Presidente de México, AMLO, comunicó por medio de la mañanera que el gobierno de Estados Unidos había notado la presencia de un "globo espía" proveniente de Asia, el Pentágono hizo llegar su solicitud a la Secretaría de la Defensa (Sedena) para sobrevolar el espacio aéreo mexicano e investigar de qué se trata esta cámara. Aviones militares y drones de alto nivel tecnológico pretendían volar sobre el territorio mexicano.

¿Entrarán aeronaves estadounidenses a México?

Estados Unidos detectó que el globo venía de Hawái e iba a pasar por México, volando a más de 10 mil metros sobre la altura de navegación aérea permitida y que estaban seguros de que provenía de Asia; sin embargo, el mandatario de México le negó la entrada a dichas aeronaves y drones, “la respuesta fue ¡no! No permitimos la entrada de esas aeronaves y drones a nuestro espacio aéreo”, dijo AMLO.

#EnLaMañanera | México impidió que aeronaves de #EU sobrevolaran espacio aéreo mexicano por globo supuestamente procedente de Asia. pic.twitter.com/YJJfhRR2dN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 3, 2023

¿Qué es un globo espía?

Estos artefactos con gas de helio en su interior alcanzan una altura similar a la de los aviones comerciales, aunque generalmente se encuentran a alturas menos elevadas y van más lentos, ya que así captan mejor los detalles, suelen contar con cámaras sofisticadas y tecnología de imagen que apuntan hacia abajo. Con estos avances, se recoge la información de lo que ocurre en tierra. Una ventaja o desventaja, dependiendo del contexto en el que se analice, es que no aparecen en los radares ya que sus materiales no son de metal y su carga pequeña puede pasar por alto en los detectores de seguridad.

Los globos espías que Estados Unidos ha detectado han sido de China, quienes confirman que son de su propiedad, pero niegan que son usados con fines de espionaje; a raíz de los sucesos en temas de espionajes entre gobiernos de otros países. AMLO agregó en su conferencia: "Tenemos que cuidar también nuestra información, ya tomé esa decisión, vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto de espionaje, del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA".

Concluyó con el tema diciendo: “Vamos a cuidar la información, tenemos la conciencia tranquila para decir que no se van a violar derechos humanos, no se va a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho, vinculados algunos con actividades ilícitas”.