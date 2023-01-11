AMLO propone a Omar Mejía para junta de gobierno de Banxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió a la Comisión Permanente del Congreso la propuesta para que Omar Mejía Castelazo forme parte de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) hasta el 31 de diciembre de 2030.

La designación de AMLO se analizará en Comisiones de la Permanente que integran diputados y senadores.

Omar Mejía Castelazo, actualmente se desempeña como investigador técnico en la Junta de Gobierno de Banxico.

Con este nombramiento se busca ocupar el puesto que desde el 31 de diciembre dejó vacante Gerardo Esquivel Hernández en la Junta de Gobierno de Banxico.

En su propuesta, el presidente López Obrador señala que Omar Mejía Castelazo, licenciado en economía por la UNAM, es el candidato idóneo para ser integrante del Banco Central, ya que cumple con los requisitos que exige la Ley del Banco de México, cuenta con amplia experiencia, capacidad y prestigio profesional en materia financiera, así como, en dependencias e instituciones que ejercen funciones de autoridad en materia financiera y tiene capacidades, virtudes y habilidades para desempeñar el cargo.

Propuesta al Senado de la candidatura de Omar Mejía Castelazo para la Junta de Gobierno de Banxico.https://t.co/fNqxQHO3i5 pic.twitter.com/6vCmmNIyLx — Hacienda (@Hacienda_Mexico) January 5, 2023

¿Quién es Omar Mejía?

Omar Mejía Castelazo es egresado de la carrera de Economía por la UNAM, con especialización en economía monetaria y financiera, cuenta con una sólida base académica y amplia experiencia para cumplir con esta responsabilidad. Tiene 20 años de experiencia en el análisis de temas de política monetaria, administración financiera, finanzas públicas y bancarias, tesorería gubernamental y proyectos de infraestructura.

Entre los diversos cargos de alta responsabilidad que ha desempeñado, se encuentran el de subtesorero del Gobierno Federal y director general de Administración Financiera del Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, ha realizado proyectos de investigación y publicado diversos artículos sobre política monetaria, finanzas públicas e inclusión financiera, desde 2019 funge como asesor de la Junta de Gobierno de Banxico.

