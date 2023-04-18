AMLO propone destinar recaudación migratoria a obras ferroviarias y aeroportuarias

Ciudad de México. El presidente AMLO envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Turismo, a fin de reorientar recursos para obras aeroportuarias, aeronáuticas, ferroviarias y turísticas.

Plantea otorgar para ese fin, el 80 por ciento de lo que se recaude por concepto de “recepción, estudio, solicitud y expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia a quienes ingresen al país bajo la calidad de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos”

Prevé que los recursos que se destinen se canalicen a un fideicomiso público federal sin estructura que creará la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal encargada de la administración, operación y construcción de servicios aeroportuarios, aeronáuticos y ferroviarios, entre otros.

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Con esto el Fondo Nacional de Fomento al Turismo ya no recibirá ese 80 por ciento del cobro del derecho de no migrante, que actualmente se destina en la Ley General de Turismo.

Recaudación del dinero recaudado por derecho migratorio sera para el mejoramiento de infraestructuras

El ejecutivo propone que el dinero recaudado por ese derecho migratorio de turistas que ingresan al país sea utilizado no solo para la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales, sino también para programas que permitan la ejecución, operación, administración, contratación de bienes y servicios, adquisición de bienes, construcción, mantenimiento, modernización y aprovechamiento de los proyectos de la infraestructura a cargo de dicha entidad paraestatal.

La iniciativa no menciona la entidad paraestatal a la que se refiere, no obstante, por decisión presidencial la Sedena se ha encargado de la construcción de instalaciones aeroportuarias como el Felipe Ángeles y el Tren Maya, en este último proyecto también figura el Fonatur.

La reforma porpuesta por AMLO permitirá mejorar los servicios para atraer turismo

En la argumentación de la reforma propuesta por el presidente AMLO se justifica: “La entidad paraestatal podrá desarrollar y fortalecer su infraestructura y brindar mejores servicios para la población, atraer al turismo, generará empleos, oportunidades de educación, acceso a servicios de salud y bienestar e inversión que beneficiará la actividad económica, la captación de divisas y el desarrollo sostenible de la Nación”.

La reforma mantiene la disposición actual de que el otro 20 por ciento de la recaudación de derecho No migrante se destine al Instituto Nacional de Migración (INM) para mejorar los servicios migratorios.

La inicia que reforma la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Turismo será analizada y discutida por las comisiones de Hacienda para dictamen y por la de Turismo solo para opinión.

