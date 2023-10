AMLO presenta iniciativa para desaparecer a la agencia de noticias, Notimex

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió a la Cámara de Diputados tres iniciativas en las que aborda la extinción de la agencia de noticias del Estado de México, Notimex, pero ¿Qué otras propuso?

López Obrador consideró que puede prescindir de la agencia Notimex ante los avances que se han dado en los últimos años en materia de tecnología, pues actualmente la sociedad ya tiene acceso inmediato para informarse de lo que pasa en la actualidad.

“Durante décadas, Notimex coadyuvó a cumplir la obligación del Estado para proporcionar información a la población, hoy en día, la diversificación de fuentes y medios que proporcionan información en tiempo real y con posibilidades de acceso casi universal, han evidenciado que se puede prescindir de una agencia estatal de información y que , en consecuencias, ya cumplió con el objeto”, indica la iniciativa.

¿Cuáles son las tres iniciativas que mandó AMLO a la Cámara de Diputados?

La primera y una de las principales, es en la que se decreta la extinción de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, y abroga la Ley que le dio vida en 1968, en esta contempla que la Secretaría de la Función Pública vigile el proceso de liquidación.

Dentro de esta propuesta, establece que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado será el encargado de la liquidación de este organismo descentralizado, también de cuidar de los bienes públicos y garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores; dispone que las Secretarias de Gobernación y del Trabajo se encargaran de implementar esquemas de indemnización individuales y colectivos a los trabajadores

Otra iniciativa del Ejecutivo es la reforma a la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a fin de duplicar el cómputo de tiempo en operaciones.

Por último, reforman la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de disciplina de discentes.

¿Por qué Notimex se fue a huelga?

El 21 de febrero del 2020, Notimex anunció que se fue a huelga por despidos injustificados en los que no respetaban el Contrato Colectivo de Trabajo; sin embargo, las tensiones aumentaron cuando el Sindicato demandó hostigamiento y acoso laboral.

Durante las mañaneras de AMLO, el presidente reiteró que ya no le hace falta al gobierno porque existe la mañanera, por lo que ya buscaban llegar a un acuerdo con la agencia de noticias.

“Desde que entramos hay un conflicto laboral porque no es algo que nos haga falta como Gobierno, tenemos la ‘mañanera... Se está llegando a un acuerdo porque la verdad ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el Gobierno, eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso”, sentenció.