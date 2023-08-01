¡Hasta 60 años de prisión! AMLO propone regulación de aeronaves pilotadas a distancia

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió a la Comisión Permanente una iniciativa de ley para castigar hasta con 60 años de prisión a quienes utilicen aeronaves no tripuladas o drones para transportar, activar o detonar armas.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. El objetivo es que se prevenga, evite y castigue el uso de este tipo de aeronaves en actos en contra de la integridad física o emocional de las personas.

Regulación de las aeronaves pilotadas a distancia en México

En el documento dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, se analiza el empleo de aeronaves pilotadas a distancia y los motivos por los cuales es importante este tema. Cabe destacar que México ratificó el Convenio de Chicago el 25 de junio de 1946; sin embargo, se destaca que siempre ha sido un tema de preocupación y discusión para la nación.

¿Cuál es la problemática de las aeronaves piloteadas a distancia?

Según el Gobierno Federal, actualmente, con la evolución de la tecnología, la utilización de este tipo de artefactos ha ido en aumento y, a pesar del buen empleo que puede haber: "Cada vez resulta más fácil adquirir una aeronave pilotada a distancia debido a la disminución de sus costos, su uso y operación tiene mayores probabilidades de causar alguna afectación a las personas y sus bienes, además de problemas en la seguridad aérea".

Uno de los principales argumentos del gobierno Federal es el uso de drones por parte de grupos delictivos; pues ha habido al menos cuatro eventos violentos en el país con el uso de este tipo de artefactos.

¿Qué propone AMLO para regular las aeronaves piloteadas a distancia?

La presidencia de México afirma que la normativa vigente indica que la regulación de las aeronaves pilotadas a distancia no posee los controles suficientes para garantizar la seguridad de la sociedad. Ante esto, AMLO propone:



Reformar los artículos 139, 168, 170, 315, 399 del Código Penal Federal.

Agregar un capítulo en el Código Penal Federal.

Reformar el artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego.

Con estas modificaciones, las sanciones serían de diez a veinte años para las personas que, mediante el empleo de aeronaves pilotadas a distancia, atenten contra la integridad de las personas. Incluso, se podrá aumentar la pena en una tercera parte, es decir, hasta 60 años.