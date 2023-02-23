AMLO respalda que INE sea presidido por una mujer

El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio su punto bueno y respaldó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que la quinteta para elegir la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) sea una mujer.

"Las mujeres suelen ser más honestas, más responsables, más justas que los hombres", señaló AMLO durante la conferencia matutina.

En ese sentido, AMLO reiteró que antes predominaban los hombres en todos los cargos y eso sigue sucediendo; sin embargo, cuando fue jefe de Gobierno, la mayoría de su gabinete eran mujeres y ahora igual.

AMLO recalcó la importancia de la participación de las mujeres en la administración pública en el marco de la búsqueda de equidad e igualdad, como es el caso del INE.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ vio con buenos ojos que la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenara que el Instituto Nacional Electoral sea presidido en la siguiente gestión por una #Mujer pic.twitter.com/WbWh3TbAjz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 23, 2023

Ordena Tribunal Electoral que aspirantes a presidir el INE deben ser mujeres

Fue el pasado miércoles 22 de febrero que el TEPJF ordenó que la quinteta final de aspirantes a presidir el INE sea integrada solo por mujeres, así la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados deberá ser modificada.

Es importante mencionar que la Sala Superior del Tribunal Electoral señaló que una mujer nunca ha encabezado el INE.

AMLO habla sobre posible perfilamiento de Carla Humphrey para presidir el INE

Asimismo, destacó que la elección de la presidencia es trabajo de las autoridades competentes: “Eso no me corresponde a mí, eso corresponde al consejo del INE, pero que consta que las mujeres son responsables y honestas”.

Esto fue al ser cuestionado sobre el posible perfilamiento de Carla Humphrey para presidir al INE.

¿Cuándo se elegirá a la nueva presidenta de INE 2023?

Cabe recordar que el presidente actual del INE, Lorenzo Córdova y los consejeros electorales Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña concluirán su periodo frente el órgano electoral el próximo 4 de abril.

Lorenzo Córdova estuvo en el cargo por 9 años, después de asumir la presidencia del INE el 4 de abril de 2014.

En ese sentido, se deberá elegir a quien presida el INE para que tome posesión de su cargo el próximo 4 de abril.