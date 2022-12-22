AMLO revira a primer ministro de Perú, quien le pidió no entrometerse
Aunque el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, pidió a AMLO abstenserse de hablar sobre la situación, el mandatario volvió a opinar al respecto.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió al primer ministro de Perú, Alberto Otárola, quien pidió que no se entrometieran en asuntos de la política interior de ese país.
En la mañanera de hoy, López Obrador volvió a manifestarse sobre la situación de Perú y aseguró que existe una intromisión de parte del gobierno de los Estados Unidos.
#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respondió a Alberto Otárola, primer ministro de Perú, quien solicitó al presidente López Obrador detenga sus intromisión en temas que sólo competen al país sudamericano. pic.twitter.com/m1eDfCJLof— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 22, 2022
El mandatario aseguró que lo ocurrido en el país sudamericano es una muestra de que “fue un golpe del conservadurismo del Perú” y los intereses que predominan en países como México.
Dijo que los conservadores peruanos usan el gobierno para hacer saqueos y por ello cuando personas como Pedro Castillo llegan al gobierno “le hacen la vida imposible”, como ocurre en México, aunque destacó que en el país está más consciente.
“Aquí manda el pueblo, por eso están muy molestos, hay todo una campaña en contra”, dijo.
Ministro de Perú pide a AMLO no entrometerse en política interior
Ayer, durante una rueda de prensa, Alberto Otárola, recién nombrado primer ministro, pidió a AMLO abstenerse de opinar sobre lo que ocurre en la política interior.
"Hacemos un llamado a que el señor López, pare de referirse al Perú, porque hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz y no vamos a permitir que personas no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú puedan manifestarse causando incesante intromisión en los asuntos de Perú", pidió Otárola.
En respuesta, AMLO aseguró que autoridades peruanas le exhortan a no entrometerse, pero no se pronunciaron al respecto cuando la embajadora de Estados Unidos en ese país, Lisa Kenna, dio un mensaje al respecto.
#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ acusó que Estados Unidos podría estar detrás del conflicto que vive #Perú pic.twitter.com/dVVuaVqV5M— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 22, 2022
"Sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México, son racistas, clasistas y muy corruptos", indicó.
Para concluir con el tema, AMLO dijo en tono sarcástico que ya no hablaría sobre la situación de Perú.
“Ya dejemos al Perú, no nos vayan a declarar no gratos”.