AMLO anuncia segunda gira internacional para septiembre 2023

El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que realizará su próxima gira internacional para septiembre 2023. El anuncio lo dio durante la primera reunión de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la inflación del pasado miércoles 05 de abril.

Entre los presidentes de Latinomérica que se reunieron con AMLO se encontraron: Lula Da Silva, presidente de Brasil; Gabriel Boric, de Chile; Alberto Fernández, de Argentina; Gustavo Petro, de Colombia; Xiomara Castro, de Honduras; Miguel Díaz-Canel, de Cuba, y Luis Arce Catacora de Bolivia.

Reunión de AMLO con 10 presidentes de Latinoamérica para combatir la inflación



¿Qué países visitará AMLO durante su segunda gira?

A pesar de que AMLO no dio muchos detalles sobre su viaje fuera de México, señaló que los países contemplados para su segunda gira internacional son Colombia, Brasil, Argentina y Chile; y prevé que para el 13 de septiembre espera estar de regreso en México y en Chile para el 11 de septiembre.

De acuerdo con AMLO, de 69 años, justifica que ha viajado poco fuera de México porque le "afectan mucho los vuelos". Cabe recordar que fue en mayo pasado el presidente visitó Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba como parte de su primera gira internacional, pues a Estados Unidos ha viajado en cuatro ocasiones.

Presidentes planean visitar México en mayo próximo

Durante su participación, Alberto Fernández, presidente de Argentina, señaló que es importante saber cómo se pueden complementar los países latinoamericanos para trabajar en conjunto. Y afirmó que visitaría México para reunirse en persona con todos los presidentes el próximo 6 y 7 de mayo en Cancún, Quintana Roo.

El objetivo de este encuentro será facilitar la concreción de los acuerdos que se plantearon durante la videollamada. Además de mandatarios participarán los cancilleres y secretarios de Hacienda y Economía de los respectivos países. A cada uno corresponderá invitar a empresarios importadores y exportadores.

AMLO aseveró que a esta reunión también podrán asistir representantes de otros países latinoamericanos y caribeños interesados en incorporarse a la Alianza.

