AMLO critica mensaje de rector de la UNAM; “puro choro mareador”

Luego de que el rector de la UNAM, Enrique Graue, dio un mensaje por el caso de plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) opinó que su mensaje fue “puro choro mareador”.

Durante la mañanera de hoy, López Obrador opinó que si bien el rector de la UNAM hizo bien en emitir un mensaje, lo que dijo fue ambiguo pues no llega al origen del problema.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que la #UNAM debe de presentar denuncia contra Yasmín Esquivel si es que su tesis es una íntegra copia de otro compañero universitario pic.twitter.com/Ee6mf3hnaO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2023

“Está bien que informe, nada más que no hay nada concreto, todo fue como dirían los filósofos puro choro mareador, no hay nada concreto… quedó todo en el limbo”, opinó.

Consideró que el rector de la UNAM debería explicar quién de los dos cometió plagio a partir de una investigación y de un examen a las tesis.

“Que el rector informe bien: que la señora plagió porque tenemos esta prueba, hicimos una investigación, llamamos a comparecer a ella, al otro abogado, a la maestra y a los que hicieron el examen, tenemos todos los elementos para demostrar que hubo plagio del alumno, de la alumna”, expresó.

AMLO insiste en que UNAM debe presentar denuncia por plagio

El Presidente dijo que respeta la autonomía de la UNAM, pero insistió en la necesidad de que se presente una denuncia por plagio para que se pueda retirar el título a quien lo haya cometido.

“En mi opinión, la UNAM resuelve y si hay una anomalía que tiene que ver con lo que utilizan tanto, la ética, pues lo que procede es meter una denuncia para que el Ministerio Público resuelva, y si hay esa anomalía, se procede a la cancelación del título, ese es el procedimiento”, explicó.

Sin embargo, AMLO dijo que el caso de plagio de la ministra Yasmín Esquivel se les salió de las manos y ahora no pueden determinar si hubo plagio o no

“Se fueron a juzgar a una especie de linchamiento político porque no hay fundamento legal, están diciendo que no pueden hacer nada, pero ya el linchamiento ya se consumó y al final qué es lo que pasó, quién fue quien plagió, además deberían de presentar elementos de prueba del por qué le cancelan el trabajo a la maestra que tiene 40 años, tiene que ser algo muy grave, ¿todo se resuelve destituyendo a una persona? No, más si lo hicieron público y todo un alboroto, entonces a fondo, ¿cómo se va a quedar así?”, cuestionó.