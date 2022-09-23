Vamos a seguir insistiendo en reforma al Poder Judicial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que mientras continúe en el cargo insistirá en la necesidad de una reforma al Poder Judicial, en referencia la juez que liberó a 120 implicados en el caso Ayotzinapa, entre ellos al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

“Hace falta reforma al Poder Judicial, ojalá, los integrantes de la judicatura o un grupo de jueces o los ministros lo planteen porque sí está mal con todo respeto a su independencia”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se pronunció a favor de una mayúscula cirugía al Poder Judicial aunque descartó enviar iniciativa pic.twitter.com/IReLiDRJqt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 23, 2022

En la mañanera del 23 de septiembre, AMLO consideró que se tiene que revisar la actuación de los jueces que por faltas al debido proceso liberan a presuntos criminales.

“Esto del juez que está atendiendo el asunto de Ayotzinapa, que ha liberado a 120 implicados. Saben que todo tiene que ver con el supuesto debido proceso, son fallas en la integración de los expedientes que presenta el Ministerio Público, o sea forma, no fondo. Puede ser derecho, que está por verse, porque creo que es chueco, sin duda no es justicia, si estamos hablando de un caso”,

Hay tiempo para la reforma al Poder Judicial: AMLO

El Presidente indicó que aún hay tiempo para que se plantee una reforma al Poder Judicial.

“Sí hace falta una revisión y ojalá y tomen la iniciativa al interior... Hay tiempo para llevar a cabo la reforma al Poder Judicial”, indicó.

AMLO respondió al presidente de la Suprema Corte sobre sus dichos al respecto del juez de Ayotzinapa y dijo que entendía que defendiera a su gremio.

“Respeto mucho al presidente de la Suprema Corte, entiendo que tiene que defender a los jueces, pero yo no voy a defender a un funcionario corrupto solo porque pertenece al Ejecutivo”.

“Si el problema de México fuesen las leyes, no habría problema, porque ninguna ley dice que hay que actuar de manera injusta, ninguna ley dice que hay que proteger a delincuentes, que está permitido llorar, ese no és el asunto de fondo”, explicó sobre los argumentos de algunos jueces para liberar a presuntos criminales.