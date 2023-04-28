AMLO regresa a conferencia mañanera tras contagio por Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), regresó a las conferencias mañaneras tras haber estado tres días ausente por su tercer contagio por Covid-19. En estos días, quien presidió las conferencias fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

"Hubo muchas muestras de cariño, buenos deseos, cadenas de oración, mucha solidaridad, se portaron como siempre, muy bien, un amor recíproco, como siempre digo, amor con amor se paga". Asimismo, señaló que hubo amarillismo, pero aquí está y se encuentra bien. "Con muchos deseos de seguir transformando al país", aseveró AMLO.

#EnLaMañanera Aparece el presidente @lopezobrador_ en la conferencia matutina de este viernes pic.twitter.com/81bwSfEdv3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 28, 2023

Cabe recordar que el pasado jueves 27 de abril, en la conferencia mañanera presidida por el secretario de Gobernación, este aseveró que AMLO podría reintegrarse a sus actividades de agenda antes del fin de semana.

AMLO fue cuestionado de especulaciones sobre su salud tras contagio de Covid-19

AMLO fue cuestionado acerca de las especulaciones que surgieron tras dar a conocer su tercer contagio por Covid-19, pues hubo rumores acerca de que posiblemente se encontraba peor de lo que decía. Ante esto dijo: "No se le puede desear la muerte a nadie, cuando alguien está en una situación así es porque es muy infeliz, está muy vacío".

Asimismo, aseguró que ayer, 27 de abril, se realizó de nuevo la prueba de Covid-19 y salió negativo, además de que ya terminó su tratamiento médico: sin embargo, le siguen recomendando el reposo y no exigirse mucho, por lo que este fin de semana, a pesar de que reordenará su agenda, dijo que saldría a sus reuniones la próxima semana.

En ese sentido, afirmó que, a pesar de haberse reunido con algunos funcionarios, no hubo un contagio.

El presidente @lopezobrador_ agradeció las muestras de cariño que recibió durante su convalecencia por #Covid19.https://t.co/olkTlwUV5o pic.twitter.com/2PTKaMZFJO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 28, 2023

AMLO habla acerca de su desvanecimiento

“Se me bajó la presión porque traía yo una deshidratación, gripe por el Covid y me faltaba agua", fueron las razones del desvanecimiento del presidente AMLO, según aclaró durante la conferencia matutina.

Finalmente, aseguró que era necesario aplicar la filosofía de Kalimán: "El que se enoja, se puede enfermar más", dijo AMLO.