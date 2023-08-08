“No era viable": AMLO revela carta que envió a abogado de Genaro García Luna y por qué no lo denunció

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer la carta que le envió al abogado de Genaro García Luna, César de Castro. Asimismo, afirmó que una denuncia en su contra no era viable.

“No era viable presentar una denuncia en contra de este abogado”, comentó. Aunado a ello, recordó que César de Castro interrogó, de "manera malintencionada", a uno de los testigos del juicio sobre la supuesta entrega de dinero para su campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 2006.

¿Por qué AMLO quería denunciar al abogado de Genaro García Luna?

AMLO mostró la carta que le escribió al abogado del exsecretario de Seguridad, en la que afirmó que pretendía denunciarlo "no solo por cuestiones personales, sino por su actitud alevosa y arrogante de poner en duda la dignidad del Presidente de México”.

En la carta, el mandatario comenzó diciendo que tomó la decisión de no presentar una denuncia en contra del defensor de García Luna tras "haberlo difamado en el juicio de su cliente". Asimismo, dijo que consultó a varios abogados sobre el caso y "goza de impunidad".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ revela carta que le envió a César de Castro, abogado de Genero García Luna, en la que le informó que pretendía denunciarlo por su actitud alevosa y arrogante de poner en duda la dignidad del Presidente de México pic.twitter.com/tI6UPnI6LW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 8, 2023

¿Por qué AMLO no pudo denunciar al abogado de García Luna?

La razón por la que el abogado goza de "impunidad" es porque no hay un sustento legal interponer una demanda, pues: "Las declaraciones pertinentes realizadas en procedimientos judiciales o cuasi judiciales gozan de protección absoluta para que quienes desempeñan una función pública puedan hablar libremente para representar comprometidamente a sus clientes sin temor a represalias o riesgos financieros".

AMLO reiteró que tenía "muchas ganas de denunciarlo", pero como el asunto no solo es de carácter jurídico, sino político y "fundamentalmente moral", decidió escribirle esa carta para exhortarlo a que nunca olvide que el fin no justifica los medios.

Cabe destacar que en reiteradas ocasiones, el mandatario señaló que ejecutaría una denuncia en contra del abogado de García Luna; sin embargo, en marzo de este año afirmó que el proceso se encontraba en pausa, pues se encontraba estudiando la posibilidad.