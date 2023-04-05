Así fue la reunión de AMLO con 10 presidentes de Latinoamérica para combatir la inflación

El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunió durante la tarde de este miércoles 05 de abril con 10 presidentes de Latinoamérica. Esta fue por medio de una videoconferencia y el tema en la mesa fue un plan para combatir la inflación.

Entre los presidentes de Latinomérica que se reunieron con AMLO se encontraron: Lula Da Silva, presidente de Brasil; Gabriel Boric, de Chile; Alberto Fernández, de Argentina; Gustavo Petro, de Colombia; Xiomara Castro, de Honduras; Miguel Díaz-Canel, de Cuba, y Luis Arce Catacora de Bolivia.

Durante su participación, Alberto Fernández, presidente de Argentina, señaló que es importante saber cómo se pueden complementar los países latinoamericanos para trabajar en conjunto. Y afirmó que visitaría México para reunirse en persona con todos los presidentes el próximo 6 y 7 de mayo.

En su participación, Lula Da Silva, reconoció a AMLO por organizar la conferencia para poder hablar sobre el tema de la inflación. En ese sentido, recomendó realizar un estudio de comparación entre importaciones y exportaciones de los países en la mesa, implementación de políticas públicas para la seguridad alimentaria y nutricional.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, señaló que los países desarrollados tienen una estrategia errada en el combate a la inflación debido a que solo han subido los tipos de interés, además de la nueva conformación de nuevos bloques políticos y económicos, lo que ha afectado de gran manera a toda la región de América Latina. El mandatario boliviano criticó la política neoliberal del pasado y enfatizó que el comercio en la región puede resolver muchos de los problemas económicos que padece Latinoamérica.

El hombre no posee ideología y no tiene distinción política, señaló Lula Da Silva

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, señaló que el hambre no posee ideología y no tiene distinción política, afecta a todos, sin importar si son de derecha o de izquierda. El hambre es consecuencia de decisiones políticas irresponsables. Comentó que en su gobierno, el combate y la erradicación del hambre es la prioridad.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que las causas de la inflación dependen de cada país, y que en su país se cayeron en excesos en la toma de decisiones en el tiempo de la pandemia de COVID-19, dijo, además, que la guerra en Ucrania no tendrá una "solución militar". Esta guerra, dijo el mandatario chileno, debe terminar. Para el combate a la inflación llamó a que se involucre a los empresarios de la región.

La mandataria de Honduras, Xiomara Castro, señaló los avances del país centroamericano, dijo que el 60 por ciento de la inflación en ese país, son producto de la guerra que se libra en Ucrania. Por ello, propone un acuerdo de paz entre Ucrania, Rusia y la OTAN. La mandataria dijo que es necesario el llamamiento a la paz. En Honduras, el costo de los alimentos se han convertido en una carga excesiva en ese país.

En su intervención, y en representación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, el ministro de Comercio, Germán Umaña Mendoza, señaló que la lenta recuperación de la pandemia, la guerra en Ucrania y la falta de acceso a instrumentos financieros, han sido las causas del aumento de la inflación. Con ello, Colombia tambén se suma a los esfuerzos de estos países, combatir a la inflación y garantizar la seguridad alimentaria en la región, lo que llamó una globalización con rostro humano.

