¿Qué temas pendientes dejará AMLO a quien lo suceda en 2024?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló que dejaría a quien lo suceda en 2024 los temas pendientes en su administración y que son importantes para la vida pública del país.

En la mañanera de hoy, AMLO dijo que su gobierno logró fincar los pilares para la transformación, aunque consideró que hay al menos dos tópicos en los que su sucesor o sucesora deberá trabajar a partir de 2024.

“A quien vaya entregarla es dejarle un testimonio de lo que considero queda pendiente, esto que estamos hablando del Poder judicial, me faltó desmantelar todo el gobierno paralelo que crearon para proteger las políticas neoliberales y otras cosas. Voy avanzar este año, pero no, todavía falta. Va a quedar pendiente la Reforma Electoral, que hay que hacerla constitucional”.

Sobre los temas pendientes, AMLO dijo que será la Reforma Electoral constitucional, pues consideró trascendente que la ciudadanía elija a los consejeros del INE.

“Si el INE sigue como está, es un peligro para la democracia, lo vimos en la elección pasada, como quitaron candidatos sin fundamento legal... es mafia, hay que quitarlo, reformarlo”, indicó.

AMLO descarta que sucesor continúe con las mañaneras

El Presidente López Obrador dijo que sobre la continuidad de las mañaneras quedará en manos de quien lo suceda, ya que cada gobernante tiene un estilo, pero sí recomendó mantener la comunicación con la ciudadanía.





“Cada autoridad tiene sus estilos y es continuidad en el proyecto con cambio”, dijo AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ defendió sus mañaneras y dijo que se quedan en lo que resta de su gobierno. pic.twitter.com/C0AdFoqnw1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2023

Al respecto, el mandatario sostuvo que de esta forma, se logrará saltar el cerco informativo que hay en contra del movimiento que encabeza.

“Recomendaría desde ahora que se tenga comunicación con la gente, lo más abierto posible y de manera directa porque si no, el gobernante queda atrapado por los medios de información, lo cercan y hay que brincar el cerco, hay que estar informando a la gente de manera directa”, aseguró.

El mandatario dijo que presentará estos temas pendientes a su sucesor(a) y quedará si lo llevan a cabo o lo omiten.

“Decir: esto está así, yo no pude, no me alcanzó el tiempo, estaba muy enraizado este mal, quitamos las raíces más gruesas, las arrancamos, pero todavía hay estas ramificaciones y hay que seguir haciendo la labor, cuando menos cumplir con decirle eso”, dijo.