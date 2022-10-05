AMLO explica a dónde irán utilidades de aerolínea de Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer el posible destino de las utilidades de la aerolínea de Sedena.

En la mañanera de hoy, AMLO explicó que aún se evalúa la renta de 10 aeronaves de esta aerolínea de Sedena, cuyo nombre podría ser Mexicana.

Detalló que las utilidades que genere la aerolínea de Sedena serán destinadas para las pensiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

“Las utilidades a esa empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de Fuerzas Armadas, es proteger bienes de la nación”, indicó AMLO.

Turismo crecerá con aerolínea de Sedena

El Presidente explicó que se analizan las utilidades que generará la posible aerolínea de Sedena, que se verán al año de su creación, ya que permitirá ir a destinos donde no llegan otras aerolíneas.

“Ya tenemos lo fundamental, rentar 10 aviones, ya se está haciendo el análisis de costo beneficio y resulta que la empresa logra su punto de equilibrio o empieza a tener utilidades a poco más de un año. Eso ayuda porque se va a dar servicio a ciudades en donde no llega ninguna línea aérea, el turismo va a crecer, la economía”, confió AMLO.

Agregó que en el siguiente año el turismo crecerá debido al conflicto entre Ucrania-Rusia.

“Tengo informes de que muchos europeos van a optar por adelantar sus vacaciones y uno de sus destinos turísticos más atractivos es México. Estamos previendo que va a crecer este año el turismo como nunca, entonces se van a requerir líneas aéreas más viajes, más vuelos, es muy prometedor el futuro económico del país, afortunadamente en varios sectores, uno de ellos es el terciario, todo lo que tiene que ver con restaurante, servicios, de transporte, va a crecer mucho, este fin de año y principios del próximo, por eso sí es rentable una nueva empresa de aviación aérea”, explicó sobre la aerolínea de Sedena.

