Sacrifican a An An en Hong Kong, era el panda más longevo del mundo

En Hong Kong murió el panda gigante An An, a la edad de 35 años y tras un deterioro grave de su salud en las últimas semanas, motivo por el cual fue sacrificado.

“Desafortunadamente, pero como se esperaba, la condición de An An llegó a un final el 21 de julio de 2022”, informó Ocean Park sobre el panda, cuya edad equivaldría a 105 años humanos, era el macho más viejo del mundo en cautiverio.

De acuerdo con los reportes de agencias internacionales, el panda gigante se negó a comer alimentos sólidos y solo bebía agua o líquidos con electrolitos, además estuvo mayormente inactivo y el personal del parque le tuvo que brindar atención médica para aliviar sus molestias.

An An sufría presión arterial alta, una condición común entre los pandas geriátricos. Durante las últimas tres semanas, se mantuvo fuera de la vista de los visitantes del parque a medida que su salud empeoraba.

“An An nos ha traído gratos recuerdos con numerosos momentos reconfortantes. Echaremos mucho de menos su inteligencia y su carácter juguetón”, declaró el presidente del Ocean Park Corporation, Paulo Pong.

Fue en 1999 cuando el gobierno de China, a través de la diplomacia del panda, regaló a Hong Kong una pareja de pandas: An An y su compañera, Jia Jia.

Jia Jia falleció en 2016 a la edad de 38 años y es hasta la fecha la panda hembra más anciana de la historia en cautividad.

¿Cuántos pandas hay en cautiverio en todo el mundo? El número de pandas gigantes en cautiverio en todo el mundo en 2021 llegó a 673, en gran parte debido a los crecientes esfuerzos de conservación y cría de pandas en China.

Hasta el 1 de octubre, habían nacido un total de 48 cachorros de panda, de los cuales 46 sobrevivieron en 2021, de acuerdo con la Administración Nacional de Bosques y Pastizales de China.