Ana Gabriel se disculpa tras discurso político en concierto de Los Ángeles

El pasado 25 de febrero, la famosa cantante Ana Gabriel, con 48 años de carrera, dio a conocer en su concierto que, próximamente, dejará los escenarios.

La intérprete de Simplemente Amigos, les expresó a sus fans: “Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir. Tengo derechos a disfrutar a mi familia de otra manera”. La artista no puso una fecha para su retiro, pero mencionó que puede ser en un año o dos.

No voy a dejar los escenarios aún, algún día lo haré pero lo dije claro, puede ser un en año o en dos, no lo sé — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) February 26, 2023

Amanda Miguel es abucheada en concierto de Los Ángeles

Pero eso no fue todo lo que pasó en su concierto. María Guadalupe, siendo su nombre de pila, fue abucheada en medio de su concierto, pues los asistentes comentaron que fueron a verla cantar, no para platicar.



Todo surgió por una supuesta interacción con el público; la cantante tuvo un momento íntimo con sus fans mencionando los problemas políticos que se tienen en Latinoamérica, razón por la cual, dice la cantante, no ha podido ir a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La cantante mexicana Ana Gabriel aseguró que no ha vuelto a Venezuela, Cuba y Nicaragua por la falta de libertades: "Soy una cantante que entiende el dolor de cada nación y siempre voy a defender a Latinoamérica..." pic.twitter.com/J2T71Y5AQD — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) February 27, 2023

De igual forma, Ana Gabriel hizo un llamado a la acción, invitando a la marcha ciudadana que se llevó a cabo el domingo pasado 26 de febrero en diferentes partes de la República Mexicana en “defensa al INE” por el Plan B de la Reforma Electoral.

En ese momento, los fans comenzaron con más abucheos, pues no era de su interés saber los problemas políticos del país de origen de la cantante, México.

Le salió caro a la cantante Mexicana Ana Gabriel hablar de política, todo el público la abucheo después de corear el #INENOSETOCA. En redes sociales la cantante sale mal posicionada pues 🤷 sus fans pedian que se pusiera a cantar en vez de hablar de política. @INEMexico pic.twitter.com/Z34KrvuDuq — LIC. ARMANDO MAGAÑA. (@chookoman) February 27, 2023

Amanda Miguel reconoce su error al hablar de política en concierto

Una vez terminado el evento, la cantante publicó en su cuenta de Twitter que reconoció su error pero no podría aceptar faltas al respeto.

“A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones.”

A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pic.twitter.com/56QXC6L5x3 — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) February 26, 2023

Al final, Ana Gabriel terminó con la polémica con un último párrafo en su comunicado en Instagram: “Así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la Artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como Artista, pero sí, me comprometo a que el show de mañana será COMPLETAMENTE LLENO DE AMOR Y MÚSICA, gracias por su comprensión los espero mañana”.